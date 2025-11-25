Clima en La Paz y Los Cabos 25 de noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos registrará condiciones estables en general para el martes 25 de noviembre de 2025, con variaciones moderadas de viento y temperatura a lo largo del día. Las autoridades meteorológicas anticiparán un escenario sin lluvias y con niveles de radiación que requerirán protección durante las horas centrales en ambas ciudades.

En el caso de La Paz, la madrugada mostrará temperaturas entre 21 y 22 grados, acompañadas de nubes y claros. El viento del norte alcanzará velocidades de entre 11 y 21 km/h, manteniendo una sensación térmica estable y sin necesidad de protección solar debido a la radiación baja que caracterizará esta primera parte del día.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos resaltará por un ascenso gradual de temperatura en la capital estatal. La Paz alcanzará valores entre 24 y 27 grados, con nubes parciales y rachas de viento del norte que podrían llegar a 35 km/h. El índice UV se ubicará en nivel medio, lo que hará recomendable el uso de protector solar FPS 6-10.

Para la tarde, el Clima en La Paz se reportará soleado, con una temperatura máxima de 27 grados y vientos moderados del norte que podrían aumentar hasta los 38 km/h. La radiación UV permanecerá en nivel medio, manteniendo la sugerencia de proteger la piel ante la exposición solar.

Por la noche, La Paz registrará un descenso térmico hasta los 22 grados, con cielo despejado o nubes y claros. El viento del noreste oscilará entre leve y moderado, alcanzando hasta 31 km/h. La sensación térmica se mantendrá entre 23 y 25 grados, cerrando una jornada estable y sin presencia de lluvia.

En el caso de Los Cabos, la madrugada del martes 25 mostrará un ambiente despejado con temperaturas cercanas a los 19 grados. El viento moderado del norte y noroeste alcanzará rachas de hasta 24 km/h, manteniendo una sensación térmica igual a la temperatura ambiente y sin riesgo por radiación UV.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará estabilidad en la zona sur del estado, donde Los Cabos alcanzará hasta 27 grados con cielo soleado y viento moderado del noroeste y norte. La radiación UV pasará a nivel medio, por lo que se recomendará utilizar protector FPS 6-10.

En la tarde, Los Cabos mantendrá su temperatura máxima de 27 grados con un ambiente totalmente soleado. El viento cambiará hacia el sur y podría intensificarse hasta los 35 km/h. La radiación UV continuará en rango medio, por lo que será conveniente evitar la exposición prolongada.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos concluirá en Los Cabos con temperaturas entre 21 y 23 grados y cielo despejado. Los vientos del noroeste y norte oscilarán entre 10 y 22 km/h, manteniendo una sensación térmica estable y sin probabilidad de lluvia, cerrando así una jornada tranquila en ambas ciudades.