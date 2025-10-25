Clima en La Paz y Los Cabos sábado 25 de octubre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones favorables este sábado 25 de octubre de 2025, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados a lo largo del día. Ambas regiones mantendrán un ambiente estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con algunas variaciones térmicas entre la madrugada y la tarde.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. El viento soplará suavemente desde el noreste con velocidades de entre 5 y 9 kilómetros por hora. No se prevén riesgos solares ni será necesario el uso de protección ultravioleta.

En la mañana, el Clima en La Paz mostrará un ascenso progresivo de la temperatura, alcanzando los 32 grados hacia el mediodía. El cielo estará despejado y la radiación solar será alta, con un índice UV de 7. Se recomienda aplicar protector solar con un FPS entre 15 y 25, especialmente para quienes realicen actividades prolongadas al aire libre.

Por la tarde, el Clima en La Paz conservará condiciones soleadas, con una temperatura estable de 32 grados y sensación térmica de 34. Los vientos del norte serán moderados, alcanzando velocidades de entre 19 y 37 kilómetros por hora. El índice UV disminuirá a nivel medio, por lo que bastará una protección ligera contra el sol.

Durante la noche, el Clima en La Paz se tornará más templado, con valores de 28 grados a las 20:00 horas y 26 al llegar la medianoche. Predominará un cielo despejado con nubes dispersas y vientos débiles del sureste, inferiores a 11 kilómetros por hora. La sensación térmica rondará los 28 grados, sin probabilidad de cambios bruscos en el clima.

En cuanto al Clima en Los Cabos, durante la madrugada se presentará un cielo con nubes y claros, acompañado de temperaturas de 24 grados y sensación térmica de 25. El viento será flojo del noroeste, con velocidades entre 10 y 17 kilómetros por hora. No se requerirá protección solar en esta franja horaria.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas en aumento que podrían alcanzar los 32 grados antes del mediodía. La sensación térmica llegará a 35 grados, y el viento será moderado del este, con rachas de hasta 23 kilómetros por hora. El índice UV será alto, por lo que se aconseja el uso de protector solar con FPS de entre 15 y 25.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos conservará un ambiente caluroso, con 30 grados de temperatura y una sensación térmica de 34. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso y los vientos del sureste soplarán con fuerza moderada, alcanzando entre 14 y 32 kilómetros por hora. El índice UV descenderá a nivel medio, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución solar básica.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos se volverá más templado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 25 grados. Predominarán las nubes y claros, con vientos débiles del noreste y noroeste, entre 3 y 13 kilómetros por hora. La sensación térmica será de 26 grados, sin indicios de precipitaciones o cambios significativos en las condiciones atmosféricas.