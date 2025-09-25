Clima en La Paz y Los Cabos el 25 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 25 de septiembre de 2025 se caracterizará por condiciones variables, con lluvias, tormentas y altos niveles de humedad a lo largo del día. Ambas ciudades presentarán escenarios diferentes, aunque con un denominador común: calor y precipitaciones.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá un inicio cálido y húmedo. En La Paz, la temperatura será de 28° con sensación térmica de 34°, cielo con nubes y claros, y vientos moderados del sur de 14 a 24 km/h. En Los Cabos, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con la misma temperatura de 28° pero con vientos ligeros del suroeste de 6 a 12 km/h.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos registrará las primeras lluvias. En La Paz, la nubosidad aumentará y se esperan lluvias débiles desde las 08:00 horas y tormenta hacia las 11:00, con acumulación de 1 mm de agua y radiación solar alta. En Los Cabos, la lluvia se presentará incluso antes, alrededor de las 05:00 horas, y se intensificará en tormenta hacia las 08:00, con acumulación de hasta 5.5 mm.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará su fase más activa. La Paz tendrá tormentas intensas entre las 14:00 y 17:00 horas, con acumulación de hasta 3 mm y temperaturas de 34° que generarán sensación térmica de casi 39°. Los vientos serán moderados del suroeste con rachas de hasta 34 km/h. En Los Cabos, el cielo será parcialmente nuboso con temperatura de 30° y sensación de 36°, acompañado de vientos moderados de sur y suroeste de hasta 27 km/h.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con precipitaciones aisladas. La Paz registrará tormentas dispersas hasta las 20:00 horas y después cielo con nubes y claros, con temperatura de 27° y viento ligero del sur. En Los Cabos, las tormentas iniciarán a las 20:00 horas y se prolongarán con lluvias débiles hasta cerca de la medianoche, cuando la temperatura descenderá a 26° con ambiente fresco pero húmedo.

Los pronósticos de la jornada señalan que tanto La Paz como Los Cabos mantendrán altos niveles de humedad y sensación térmica, por lo que autoridades locales recomendarán a la población protegerse del sol, mantenerse hidratada y atender los avisos de Protección Civil ante la posibilidad de encharcamientos por las tormentas.