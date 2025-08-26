Clima en La Paz y Los Cabos este martes 26 de agosto de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para este martes 26 de agosto de 2025 se caracterizará por condiciones contrastantes entre ambas ciudades de Baja California Sur. Mientras que en la capital predominarán las altas temperaturas y tormentas aisladas por la tarde, en Los Cabos se prevén lluvias débiles durante la madrugada y un día parcialmente nuboso.

Clima en La Paz y Los Cabos

En La Paz, la jornada iniciará cálida durante la madrugada, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de 27 grados, alcanzando sensaciones térmicas de hasta 30 grados. El viento se moverá de sureste a sur con rachas de hasta 18 kilómetros por hora, sin radiación solar significativa en estas horas.

Por la mañana, el Clima en La Paz alcanzará un repunte importante de temperatura, llegando hasta los 33 grados hacia las 11:00 horas, con sensación térmica de 39 grados. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, con vientos del noroeste que alcanzarán rachas de hasta 23 kilómetros por hora. El índice de radiación solar será muy alto, por lo que se recomendarán medidas de protección, incluyendo bloqueadores con factor de entre 25 y 50.

En la tarde, el Clima en La Paz tendrá variaciones notables con la presencia de tormentas aisladas entre las 14:00 y 17:00 horas. Se esperan precipitaciones de hasta 1.7 milímetros, temperaturas de entre 31 y 32 grados y sensaciones térmicas de hasta 37 grados. El viento será moderado desde el sur y suroeste con rachas de hasta 27 kilómetros por hora.

Para la noche, el Clima en La Paz mostrará un ligero descenso de temperatura, situándose entre los 28 y 29 grados, con sensaciones térmicas que llegarán hasta los 35 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso y los vientos del sur permanecerán moderados, con rachas máximas de 27 kilómetros por hora.

En Los Cabos, la madrugada se presentará con lluvias débiles entre las 2:00 y 5:00 horas. Se esperan temperaturas de 26 grados, con sensaciones de hasta 28 grados. El viento se desplazará del noreste al oeste con rachas de entre 3 y 23 kilómetros por hora, con hasta un 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos continuará con lluvias débiles y cielo parcialmente cubierto. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura llegará a 29 grados con sensaciones de hasta 35 grados. El viento será moderado desde el sur, alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora. La radiación solar será muy alta, por lo que se recomendará protección con bloqueadores de FPS entre 25 y 50.

En la tarde, el Clima en Los Cabos experimentará una mejoría, con cielos parcialmente nubosos y ausencia de lluvias. La temperatura alcanzará los 30 grados con sensaciones de hasta 36 grados, mientras que el viento soplará desde el sur con rachas de hasta 27 kilómetros por hora. La radiación solar seguirá siendo elevada, lo que demandará precauciones adicionales frente a la exposición directa.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá más estable, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de entre 27 y 28 grados. La sensación térmica rondará los 34 grados, con vientos que se desplazarán desde el suroeste y oeste con rachas de entre 6 y 26 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones en esta última parte de la jornada.