Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 26 de enero de 2026

Para el inicio de la semana laboral, el lunes 26 de enero de 2026, las condiciones meteorológicas en Baja California Sur presentarán variaciones significativas en la intensidad del viento. El Clima en La Paz y Los Cabos se verá influenciado por corrientes del norte que mantendrán las temperaturas en rangos frescos durante las primeras horas del día, evolucionando hacia ambientes más templados conforme avance la jornada dominada por nubosidad parcial.

Durante la madrugada del lunes en La Paz, se registrarán intervalos de nubes y claros, con una temperatura mínima que oscilará entre los 17°C y los 18°C. Los vientos soplarán de forma persistente desde el noreste con ráfagas que alcanzarán los 29 km/h, lo que generará una sensación térmica fresca pero estable para quienes inicien sus actividades a temprana hora en la capital del estado.

Al iniciar la mañana, las condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos mostrarán matices distintos. En la capital, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con un termómetro situado en los 18°C alrededor de las 08:00 horas; sin embargo, hacia el mediodía el ambiente se tornará más cálido hasta alcanzar los 21°C, periodo en el cual se recomienda precaución por ráfagas de viento del norte de hasta 39 km/h.

Para la tarde paceña, la temperatura máxima se estabilizará en los 21°C bajo un cielo de nubes y claros. El factor dominante será el viento del norte con rachas constantes de entre 22 y 39 km/h, refrescando las zonas costeras; no obstante, hacia las 17:00 horas el termómetro comenzará un ligero descenso para situarse en los 20°C antes de la puesta de sol.

Finalmente, al caer la noche del lunes, en La Paz el termómetro volverá a marcar los 17°C, terminando la jornada con nubosidad parcial. Los vientos disminuirán su intensidad de manera gradual, soplando desde el noreste con velocidades de entre 10 y 21 km/h, lo que garantizará una velada tranquila para los habitantes de la ciudad capital.

Por otro lado, el pronóstico para el sur de la entidad indica que, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se presentará con un cielo completamente despejado y una temperatura mínima de 15°C. Los vientos soplarán desde el norte con una intensidad de entre 12 y 23 km/h, manteniendo una sensación térmica que invitará a tomar precauciones al aire libre.

Al iniciar la mañana en el destino turístico, las condiciones mostrarán un ascenso paulatino, alcanzando los 17°C hacia las 08:00 horas. Para el mediodía, el termómetro subirá hasta los 22°C, aunque la sensación térmica será de 24°C; en este periodo, el índice UV se situará en un nivel medio, siendo indispensable el uso de protector solar para los visitantes en las playas.

Para la tarde en Los Cabos, el ambiente alcanzará su punto máximo de calor con una temperatura real de 25°C y una sensación térmica de hasta 26°C. A pesar de los intervalos de nubes y claros, el viento del norte disminuirá ligeramente su fuerza, oscilando entre los 10 y 24 km/h, permitiendo un clima ideal en todo el corredor turístico de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Al caer la noche del lunes, el Clima en Los Cabos refrescará nuevamente hasta estabilizarse en los 17°C cerca de la medianoche. El cielo conservará nubes dispersas, mientras que las ráfagas de viento del noroeste se mantendrán constantes entre los 9 y 20 km/h, garantizando una velada fresca con una sensación térmica que coincidirá con el valor del termómetro.