Clima en La Paz y Los Cabos, miércoles 26 noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un comportamiento estable este miércoles 26 de noviembre de 2025, con condiciones de nubes y claros tanto en la capital del estado como en el destino turístico del sur. De acuerdo con el pronóstico, ambas ciudades registrarán variaciones moderadas en viento y temperatura, sin eventos meteorológicos de riesgo para la población.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará durante la madrugada un escenario de nubes y claros, con 21 grados de temperatura y vientos flojos del noreste que alcanzarán entre 6 y 10 km/h. Este patrón permitirá un inicio de jornada tranquilo y sin afectaciones para actividades nocturnas o de madrugada.

Por la mañana, el clima en La Paz se mantendrá con características similares. La temperatura descenderá a 20 grados, mientras que los vientos del noreste incrementarán ligeramente hasta 12 km/h. La sensación térmica será estable y no se prevé radiación solar elevada durante esta parte del día.

Para la tarde, el comportamiento del Clima en La Paz y Los Cabos señalará que La Paz alcanzará su punto más cálido, llegando a 28 grados y con una sensación térmica de 29. Aunque se mantendrán las nubes y claros, los vientos del norte aumentarán hasta 34 km/h, acompañados de un nivel medio de radiación UV que requerirá medidas de protección moderadas.

Al llegar la noche, la capital registrará un descenso a 24 grados y vientos flojos del noreste entre 9 y 19 km/h. Se mantendrán las mismas condiciones de nubes y claros, dando paso a un cierre de jornada sin cambios drásticos en el ambiente.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos se presentará durante la madrugada con 19 grados, nubes y claros y vientos flojos del noroeste con rachas de hasta 19 km/h. La estabilidad atmosférica dominará este periodo, sin incremento en la radiación UV.

Por la mañana, Los Cabos conservará este patrón, con la misma temperatura y vientos moderados del noroeste que podrían alcanzar los 21 km/h. La nubosidad ligera prevalecerá y la sensación térmica no presentará variaciones significativas.

Para la tarde, el clima en Los Cabos llegará a los 28 grados, con vientos que rotarán hacia el sureste y alcanzarán velocidades de hasta 28 km/h. El nivel de radiación UV será medio, lo que requerirá precauciones para quienes realicen actividades bajo el sol.

Finalmente, al anochecer, Los Cabos descenderá nuevamente a 24 grados, con vientos flojos del noroeste que oscilarán entre 6 y 12 km/h. El panorama de nubes y claros cerrará una jornada sin sobresaltos y adecuada para recorridos, actividades nocturnas y desplazamientos seguros.