Clima en La Paz y Los Cabos, domingo 26 de octubre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable durante el domingo 26 de octubre de 2025, con predominio de cielos despejados en la capital y condiciones parcialmente nubladas en el municipio sureño. Ambos destinos experimentarán temperaturas cálidas y vientos suaves que favorecerán las actividades turísticas y al aire libre, aunque se recomienda precaución por los altos niveles de radiación solar durante el mediodía.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se presentará sin nubosidad y con un ambiente templado. A las 2:00 horas se prevé una temperatura de 24 grados, con sensación térmica de 25, acompañada por un viento flojo del sureste de entre 3 y 7 kilómetros por hora. Las condiciones serán óptimas para el descanso, con radiación ultravioleta nula y cielo completamente despejado.

Por la mañana, el Clima en La Paz mantendrá la calma atmosférica. A las 5:00 horas, el termómetro bajará a 23 grados y el viento se mantendrá ligero del sureste, alcanzando rachas de hasta 10 km/h. Hacia las 8:00 horas, el sol comenzará a dominar el cielo, elevando la temperatura a 26 grados con sensación de 27, mientras el viento seguirá débil y sin señales de nubosidad significativa.

Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, el Clima en La Paz alcanzará sus valores más altos. A las 11:00 horas se prevén 31 grados con sensación de 32, y vientos del noroeste que podrían llegar a 23 km/h. El índice de radiación ultravioleta será alto, por lo que se recomienda aplicar protector solar con FPS de 15 a 25. A las 14:00 horas, el calor llegará a su punto máximo con 33 grados, aunque la radiación descenderá a nivel medio.

Por la noche, el Clima en La Paz ofrecerá un ambiente más fresco y agradable. A las 20:00 horas, la temperatura bajará a 27 grados con sensación térmica de 29, bajo un cielo despejado y vientos del norte de hasta 27 km/h. Al final del día, hacia las 23:00, el termómetro marcará 25 grados y los vientos volverán del sureste, suavizándose hasta los 5 km/h, en una noche ideal para paseos costeros.

En cuanto al Clima en Los Cabos, la jornada del domingo se presentará con cielos de nubes y claros. A las 2:00 horas, la temperatura será de 24 grados, con sensación igual y vientos flojos del noroeste entre 8 y 16 km/h. No se requerirá protección solar, y las condiciones serán favorables para la navegación nocturna y actividades tranquilas.

Al amanecer, el Clima en Los Cabos mantendrá la nubosidad parcial. A las 5:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 23 grados, con viento suave del noroeste. Hacia las 8:00, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 27 grados con sensación de 28, conservando un cielo entre nubes y claros y niveles bajos de radiación ultravioleta.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos mostrará un aumento de temperatura y viento. A las 11:00 horas se prevé que el termómetro llegue a 30 grados con sensación de 33, acompañados por vientos del sur de hasta 21 km/h. A las 14:00 horas, el cielo presentará nuevamente nubes y claros, con ligera disminución a 29 grados y vientos que podrían intensificarse hasta 31 km/h.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos ofrecerá un ambiente templado y estable. A las 20:00 horas se esperan 26 grados con sensación de 28, con vientos del noroeste de 6 a 17 km/h. A las 23:00 horas, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperatura de 24 grados y brisa suave. Será una noche tranquila, sin riesgo de lluvia ni de radiación solar, ideal para disfrutar del litoral cabeño.