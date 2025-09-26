Clima en La Paz y Los Cabos viernes 26 septiembre 2025
Para el viernes 26 de septiembre de 2025, durante la madrugada, el clima en La Paz presentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas de 26 grados y sensación térmica de 28. El viento soplará flojo del oeste con rachas de 6 a 15 km/h, sin probabilidad de radiación solar y sin necesidad de protección FPS.
Por la mañana, el clima en La Paz se tornará más inestable, con nubes y claros hasta las 8:00 horas y temperatura de 28 grados, sensación térmica de 32. A partir de las 11:00, se esperan tormentas con probabilidad de 40 % y acumulación de 2.9 mm, además de radiación UV muy alta, recomendando FPS 25-50.
Durante la tarde, el clima en La Paz registrará lluvias débiles hacia las 14:00 con acumulación de 1 mm, acompañadas de viento moderado del oeste. Para las 17:00, se prevé una disminución de la nubosidad, manteniéndose nubes y claros con temperatura de 30 grados y sensación térmica de 35.
Por la noche, el clima en La Paz volverá a intensificarse, con tormentas a las 20:00 y 23:00 horas. Se espera acumulación de hasta 6.6 mm, con temperaturas descendiendo a 25 grados y viento moderado del norte de hasta 25 km/h.
Durante la madrugada en Los Cabos, el clima se presentará con cielo despejado y temperatura de 24 grados, sensación térmica de 25. El viento será flojo del noreste con rachas de 5 a 12 km/h, sin riesgo de radiación solar ni necesidad de FPS.
Por la mañana, el clima en Los Cabos se mantendrá estable, con temperaturas alrededor de 27 grados y sensación térmica de 29. Se pronostican pocas nubes y vientos moderados del este con rachas de 10 a 20 km/h, sin precipitaciones significativas.
Durante la tarde, el clima en Los Cabos mostrará incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias débiles alrededor de las 14:00 horas, con acumulación cercana a 1 mm y temperatura de 29 grados. Los vientos soplarán moderados desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 25 km/h.
Por la noche, el clima en Los Cabos presentará cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras de hasta 1.5 mm a las 23:00. La temperatura descenderá a 26 grados, manteniéndose el viento moderado del noreste, concluyendo el día con condiciones estables para la región.
El pronóstico completo indica que tanto el clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará por un día con alternancia de nubes, lluvias y tormentas aisladas, por lo que se recomienda mantenerse informado y utilizar protección solar en horas de alta radiación UV.
