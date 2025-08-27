Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 27 de agosto de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará diferencias notorias. En la capital sudcaliforniana, se presentarán nubes y claros con 27 grados y sensación de 30, acompañado de viento flojo del sur de hasta 14 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos el registro será de 25 grados, con sensación de 27 y viento débil del noroeste sin probabilidad de lluvias.

En horas de la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se volverá más caluroso. En La Paz, las temperaturas llegarán a 33 grados con sensación térmica de hasta 38, cielo parcialmente nuboso y vientos del norte que alcanzarán rachas de 25 km/h. En contraste, Los Cabos alcanzará los 31 grados hacia el mediodía con sensación de 38, cielo variable y viento del sureste de intensidad moderada.

Por la tarde, el pronóstico indica condiciones distintas en ambas ciudades. En La Paz se prevén lluvias débiles con acumulados menores a un milímetro, temperaturas de 33 grados y sensación térmica de hasta 39, con viento del noroeste que podría alcanzar los 30 km/h. En Los Cabos, el calor persistirá con 31 grados y sensación de 37, bajo un cielo parcialmente nuboso y vientos del sur de hasta 25 km/h.

Durante la noche, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ligero descenso en la temperatura. En La Paz, los registros oscilarán entre los 31 grados a las 20:00 horas y 29 a medianoche, con viento moderado del suroeste y cielo parcialmente nuboso. Por su parte, en Los Cabos el termómetro marcará 29 grados en la primera parte de la noche y 27 hacia el cierre del día, con vientos flojos del noroeste y un ambiente aún cálido.

El índice UV será muy alto en gran parte de la jornada en ambas ciudades, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde, lo que implicará riesgo de exposición solar sin protección.

Las autoridades locales recomendarán a la población el uso de bloqueador, mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor intensidad de radiación.

Tanto en La Paz como en Los Cabos se espera que la sensación térmica supere los registros oficiales debido a la humedad y la intensidad del viento en distintos momentos del día.

Finalmente, el pronóstico indica que las condiciones se mantendrán estables en la región, sin fenómenos meteorológicos extremos previstos para este miércoles, más allá de las lluvias aisladas en La Paz y el calor constante en Los Cabos.