Clima en La Paz y Los Cabos martes 27 de enero de 2026

Estemartes 27 de enero de 2026, las condiciones meteorológicas en Baja California Sur estarán marcadas por una notable nubosidad y vientos moderados. De acuerdo con los pronósticos extendidos, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá un ambiente predominantemente fresco, ideal para actividades que no requieran una exposición solar extrema, aunque se recomienda tomar precauciones por las rachas de viento.

Durante las primeras horas de la madrugada en la capital del estado, los termómetros marcarán una temperatura de 17°C. El Clima en La Paz iniciará con un cielo de nubes y claros, acompañado por ráfagas de viento del noreste que alcanzarán los 17 km/h, generando una sensación térmica ligeramente menor para quienes transiten por el malecó.

Al avanzar la mañana del martes, el cielo se cubrirá totalmente sobre la capital, limitando el ascenso de la temperatura hasta un máximo de 21°C cerca del mediodía. En este punto de la jornada, el Clima en La Paz y Los Cabos se diferenciará por la intensidad del viento, pues en la zona norteña se esperan rachas de hasta 31 km/h provenientes del norte.

Para la tarde en La Paz, se prevé que la nubosidad se disperse parcialmente, permitiendo una temperatura máxima de 22°C. A pesar de las nubes, el índice UV se situará en niveles medios, lo que obligará a los ciudadanos a utilizar protección solar si planean estar a la intemperie durante las horas de mayor radiación.

Hacia la noche del martes en la zona de la capital, el termómetro descenderá gradualmente hasta los 16°C. El ambiente se tornará más estable con vientos calmados, cerrando un ciclo de variaciones térmicas que serán fundamentales para entender el comportamiento del Clima en La Paz durante el resto de la semana escolar.

Por otro lado, en el extremo sur de la península, el martes comenzará con una temperatura constante de 17°C durante la madrugada. El Clima en Los Cabos mostrará cielos con nubes y claros, mientras que los vientos soplarán desde el norte con ráfagas moderadas de hasta 18 km/h, brindando un ambiente fresco a los complejos turísticos.

Cerca del mediodía en el municipio cabeño, la temperatura ascenderá hasta los 23°C, aunque la sensación térmica podría elevarse a los 25°C debido a la humedad. Los visitantes que disfruten del Clima en La Paz y Los Cabos notarán que en el sur el cielo alternará entre nubes y claros, manteniendo condiciones óptimas para el turismo recreativo bajo un sol moderado.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos experimentará un cambio hacia un cielo completamente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 25°C con una sensación de 26°C, mientras los vientos girarán hacia el sur con rachas de 23 km/h, incrementando ligeramente la sensación de bochorno antes del anochecer.

Finalmente, al concluir la jornada del 27 de enero, el ambiente en el destino turístico refrescará hasta alcanzar nuevamente los 17°C. Las condiciones finales de nubes y claros, junto a vientos del norte de 20 km/h, definirán el cierre de este periodo meteorológico, consolidando un reporte de tiempo estable para el Clima en La Paz y Los Cabos.

