Clima en La Paz y Los Cabos jueves 27 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables durante el jueves 27 de noviembre de 2025, con variaciones moderadas en temperaturas y vientos a lo largo del día en ambas ciudades. El reporte anticipará escenarios sin riesgos significativos y con cielo parcialmente despejado en la mayor parte de la jornada.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará durante la madrugada con nubes y claros alrededor de las 02:00 horas, registrando 22 grados y sensación térmica de 21. El viento será flojo, procedente del noreste, con rachas de entre 8 y 13 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente estable y sin efectos relevantes por radiación UV.

Por la mañana, el clima en la capital continuará con nubosidad ligera entre las 05:00 y 08:00 horas, con temperaturas de 22 a 23 grados. Los vientos se mantendrán desde el noreste, con intensidades de 8 a 15 kilómetros por hora, lo que conservará un entorno tranquilo y sin necesidad de protección solar adicional debido al nivel UV bajo.

Hacia la tarde, La Paz registrará nubes y claros desde las 11:00 y hasta las 17:00 horas, momento en el cual la temperatura ascenderá hasta los 29 grados, con sensación térmica similar. El viento será moderado del norte, con rachas entre 14 y 29 kilómetros por hora, mientras el índice UV aumentará a nivel medio, recomendando uso de FPS entre 6 y 10.

Durante la noche, el clima retornará a valores más frescos en La Paz, con cielo parcialmente despejado entre las 20:00 y 23:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre 23 y 24 grados, acompañadas de vientos flojos del noreste y posteriormente del este, con velocidades entre 4 y 12 kilómetros por hora, cerrando una jornada estable para los habitantes.

En la zona de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará la madrugada con nubes y claros constantes entre las 01:00 y las 05:00 horas, con temperaturas que se mantendrán entre 21 y 22 grados. Los vientos serán flojos, variando entre dirección noroeste y norte, con rachas de 6 a 17 kilómetros por hora y sin riesgo por radiación UV.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables en Los Cabos, con intervalos de nubes y claros entre las 07:00 y las 11:00 horas. Las temperaturas ascenderán gradualmente desde los 21 hasta los 31 grados, con sensación térmica de hasta 30. Los vientos del norte y este oscilarán entre 5 y 21 kilómetros por hora, con un índice UV que aumentará hasta nivel medio y requerirá protección moderada.

Por la tarde, Los Cabos continuará con nubes y claros desde las 14:00 y hasta las 17:00 horas, con una temperatura máxima de 29 grados y sensación de 31. El viento incrementará su intensidad, soplando desde el sur y suroeste, con rachas de hasta 31 kilómetros por hora. El nivel UV será medio, lo que implicará mantener cuidados básicos al aire libre.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos registrará condiciones estables entre las 20:00 y las 23:00 horas, con temperaturas de 22 a 24 grados. Los vientos serán flojos, provenientes del oeste y norte, con intensidades de 5 a 18 kilómetros por hora. La radiación UV será nula, permitiendo un cierre de jornada sin riesgos ambientales en la región.