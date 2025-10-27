Clima en La Paz y Los Cabos lunes 27 de octubre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable durante el lunes 27 de octubre de 2025, con predominio de nubes y claros en ambas ciudades y sin pronóstico de lluvia. Las temperaturas se elevarán durante la tarde, mientras los vientos moderados favorecerán las actividades al aire libre y turísticas en la región.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz presentará un cielo parcialmente nublado y ambiente templado. A las 2:00 horas se pronostican 24 grados con sensación térmica de 25 y vientos flojos del sur entre 5 y 9 km/h. Las condiciones serán estables y propicias para un descanso tranquilo, con radiación ultravioleta nula.

En la mañana, el Clima en La Paz continuará estable con cielos entre nubes y claros. A las 5:00 horas, la temperatura descenderá a 23 grados con sensación de 25 y vientos flojos del sur de hasta 10 km/h. Hacia las 8:00 horas, la temperatura subirá a 26 grados con sensación térmica de 26, manteniéndose un cielo parcialmente nublado y radiación ultravioleta baja.

Durante la tarde, el Clima en La Paz registrará temperaturas elevadas y vientos moderados. A las 11:00 horas se pronostican 32 grados con sensación de 31 y vientos del norte de 10 a 22 km/h. A las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su máximo de 34 grados con sensación de 32 y vientos que podrían llegar a 30 km/h. Hacia las 17:00 horas, el termómetro descenderá a 32 grados, con cielo entre nubes y claros y viento moderado del noreste.

Por la noche, el Clima en La Paz se mantendrá agradable y estable. A las 20:00 horas se espera 27 grados con sensación de 29 y vientos moderados del noroeste de hasta 21 km/h. Al final de la jornada, hacia las 23:00 horas, la temperatura bajará a 25 grados con sensación de 26 y cielo despejado, cerrando un lunes propicio para actividades nocturnas al aire libre.

En el sur del estado, el Clima en Los Cabos iniciará el lunes con un ambiente templado y parcialmente nublado. Durante la madrugada, a las 2:00 horas, se pronostican 22 grados con sensación térmica similar y viento flojo del noroeste de 5 a 10 km/h. Las condiciones serán estables y favorables para la movilidad nocturna.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mantendrá cielos con nubes dispersas y ambiente cálido. A las 5:00 horas, la temperatura será de 22 grados con viento suave del noroeste que alcanzará hasta 13 km/h. Hacia las 8:00 horas, la temperatura subirá a 26 grados con sensación de 27, manteniéndose radiación ultravioleta baja y cielos parcialmente nublados.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos registrará sus temperaturas más altas. A las 11:00 horas se prevén 32 grados con sensación de 31 y vientos flojos del sureste de hasta 17 km/h. A las 14:00 y 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 31 y 29 grados, con cielos entre nubes y claros y vientos del sur de 14 a 29 km/h, mientras el índice de radiación ultravioleta se mantendrá medio-alto.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos será agradable y despejado. A las 20:00 horas se esperan 26 grados con sensación de igual valor y vientos flojos del noroeste de 7 a 16 km/h. Al cierre de la jornada, a las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 23 grados con cielo despejado y brisa suave, cerrando un lunes estable y favorable para actividades nocturnas y recreación al aire libre.