Clima en La Paz y Los Cabos este sábado 27 de septiembre de 2025

El sábado 27 de septiembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones variadas que irán desde lluvias ligeras en la madrugada hasta cielos parcialmente despejados por la noche. Las autoridades locales recomendarán tomar precauciones por radiación solar elevada y posibles acumulados de agua en algunas zonas.

Clima en La Paz y Los Cabos para el sábado

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos será diferente para ambas ciudades. En La Paz, se prevé lluvia débil desde las 02:00 horas con acumulados de 0.2 milímetros, temperatura de 25 °C y sensación térmica de 24 °C. Los vientos soplarán del sur entre 11 y 26 km/h, generando un ambiente fresco. En Los Cabos, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con temperatura de 25 °C y vientos flojos del norte entre 4 y 12 km/h.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá condiciones mixtas. En La Paz, entre las 05:00 y las 08:00 horas, se esperan nubes y claros con temperaturas de 24 °C a 26 °C. A las 11:00, el cielo será soleado con máxima de 29 °C y radiación solar muy alta, por lo que se recomendará el uso de FPS de 25 a 50. En Los Cabos, desde las 08:00 horas se registrará lluvia débil con acumulados de 0.1 mm y temperatura de 27 °C; al mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará a 40 %.

En la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá escenarios contrastantes. En La Paz, el cielo estará parcialmente nuboso, alcanzando 31 °C de temperatura y 34 °C de sensación térmica, con vientos del noroeste de hasta 22 km/h. En Los Cabos, se mantendrán lluvias intermitentes con acumulados de hasta 0.8 mm, temperatura de 29 °C y sensación de 33 °C; los vientos serán moderados del sur y sureste con rachas de hasta 31 km/h, lo que generará ambiente bochornoso.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se estabilizará. En La Paz, las temperaturas oscilarán entre 28 °C a las 20:00 y 26 °C a las 23:00, con cielo parcialmente nuboso y baja probabilidad de lluvia. En Los Cabos, el cielo mostrará nubes y claros sin precipitaciones, con temperaturas de 28 °C a 26 °C y vientos flojos del noroeste.

