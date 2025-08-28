Clima en La Paz y Los Cabos este jueves 28 de agosto de 2025

El jueves 28 de agosto, el Clima en La Paz y Los Cabos estará marcado por contrastes a lo largo de la jornada. Ambas ciudades de Baja California Sur presentarán variaciones entre nubosidad, lluvias y tormentas, acompañadas de temperaturas cálidas que superarán los 30 grados en distintos momentos del día.

Clima en La Paz y Los Cabos con variaciones durante la jornada

En la madrugada, el Clima en La Paz registrará temperaturas de hasta 28 grados con sensación térmica de 32. El cielo permanecerá con nubes y claros, mientras que el viento soplará flojo desde el sur con rachas que oscilarán entre 5 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, los termómetros en La Paz alcanzarán los 32 grados con una sensación térmica de hasta 38. Se esperan tormentas desde las 11:00 horas con un acumulado aproximado de 1.7 milímetros de lluvia, mientras que el viento del norte se intensificará, llegando a 24 kilómetros por hora.

Por la tarde, el Clima en La Paz continuará inestable con tormentas y lluvias débiles previstas entre las 14:00 y las 17:00 horas. La temperatura rondará los 30 grados con sensación térmica de 37, acompañada de viento moderado del norte que alcanzará rachas de hasta 27 kilómetros por hora.

En la noche, la capital sudcaliforniana mostrará una ligera mejoría. El cielo se tornará parcialmente nuboso, con temperaturas de 29 grados y sensación de 35. El viento soplará flojo desde el noroeste con intensidades de entre 2 y 14 kilómetros por hora, cerrando así la jornada con estabilidad.

En cuanto al Clima en Los Cabos, la madrugada se presentará con temperaturas cercanas a los 27 grados y una sensación térmica de 30. El cielo tendrá nubes y claros, acompañado de viento flojo del noroeste con rachas que oscilarán entre 8 y 16 kilómetros por hora.

Durante la mañana, se prevé un repunte en las temperaturas que llegarán a los 29 grados con sensación térmica de 34. Hacia las 11:00 horas se desarrollarán tormentas con acumulado de 1.2 milímetros de lluvia, mientras que el viento soplará moderado desde el sureste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos presentará un cielo parcialmente nuboso con probabilidad de tormentas hacia las 17:00 horas. Los termómetros marcarán 30 grados con una sensación de hasta 36, acompañados de viento moderado del noreste que alcanzará los 22 kilómetros por hora.

Finalmente, en la noche, el destino turístico cerrará la jornada con un clima más estable. Las temperaturas rondarán los 27 grados con sensación térmica de 31, mientras que el cielo tendrá nubes y claros. El viento se mantendrá moderado desde el norte con rachas de hasta 22 kilómetros por hora.