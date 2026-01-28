Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 28 de enero de 2026

Las condiciones meteorológicas para el estado de Baja California Sur presentarán variaciones significativas este miércoles 28 de enero de 2026. El Clima en La Paz y Los Cabos se verá influenciado por nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados centígrados, acompañadas de vientos provenientes del norte y noreste que refrescarán la jornada en ambos destinos turísticos.

En la capital del estado, el Clima en La Paz iniciará la madrugada con 16 grados y cielos parcialmente cubiertos. Durante la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, mientras que por la tarde se alcanzará una máxima de 23 grados con una sensación térmica de 25. Se recomienda a la población tomar precauciones por las rachas de viento que podrían alcanzar los 34 km/h en zonas costeras.

Para el extremo sur de la península, el Clima en Los Cabos mantendrá una tendencia similar de estabilidad, aunque con un ligero aumento en la temperatura máxima durante la tarde, llegando a los 25 grados. La mañana será fresca con valores mínimos de 17 grados, bajo un cielo que alternará entre nubes y claros, permitiendo un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Históricamente, el mes de enero en la región se caracteriza por la transición de frentes fríos que afectan principalmente la velocidad del viento. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha monitoreado que las sensaciones térmicas en el Puerto de La Paz suelen ser más bajas debido a la brisa marina, mientras que en Cabo San Lucas y San José del Cabo, la protección orográfica permite un ambiente un poco más cálido durante el mediodía.

En cuanto a la radiación solar, ambos municipios experimentarán un índice UV de nivel medio. Por ello, las autoridades de Protección Civil sugieren el uso de protector solar básico entre las 11:00 y las 15:00 horas. Hacia la noche, el ambiente se tornará fresco nuevamente, descendiendo a los 18 grados tanto en la capital como en el destino cabeño, con vientos que disminuirán su intensidad para cerrar el día.

Finalmente, es importante mencionar que no se prevén precipitaciones para ninguna de las dos localidades. El dominio de un sistema de alta presión favorecerá que el cielo se mantenga con nubes dispersas, permitiendo una visibilidad óptima para la navegación y el tráfico aéreo en los aeropuertos de la entidad durante todo el miércoles.

