Clima en La Paz y Los Cabos, para el 28 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos registrará condiciones estables durante la madrugada, aunque en la capital del estado se observará un ambiente más fresco. En La Paz, el pronóstico anticipará cielo despejado con una temperatura de 22 grados y vientos flojos del este de 5 a 10 km/h, manteniendo una sensación térmica similar. En este periodo, el índice UV será nulo.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos conservará características templadas, iniciando con nubosidad ligera en La Paz, donde el cielo presentará nubes y claros acompañados de temperaturas entre 21 y 23 grados. Los vientos cambiarán hacia el noreste con rachas de 9 a 15 km/h, mientras la sensación térmica rondará los 24 grados. Se mantendrá un ambiente estable y sin riesgo por radiación.

En horas de la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos alcanzará sus valores más elevados del día. En La Paz, la temperatura llegará a 29 grados con sensación térmica de 30, bajo un patrón de nubes y claros y vientos moderados del norte entre 14 y 30 km/h. El índice UV aumentará a nivel medio, por lo que se recomendará usar protección solar.

Durante la noche, La Paz experimentará un descenso progresivo de temperatura, iniciando en 25 grados y llegando a 23 hacia las últimas horas del día. El cielo seguirá con nubes y claros y los vientos serán flojos, cambiando paulatinamente del norte al sur con rachas de 1 a 10 km/h. El ambiente permanecerá estable y sin riesgos asociados.

En cuanto a Los Cabos, el día comenzará con un clima estable durante la madrugada, donde el cielo despejado y una temperatura de 22 grados marcarán el inicio del viernes. Los vientos del norte oscilarán entre 11 y 18 km/h y el índice UV será nulo, sin necesidad de protección solar.

Por la mañana, Los Cabos registrará un incremento de nubosidad con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas variarán de 22 a 24 grados, mientras que los vientos cambiarán entre el norte y el noroeste con intensidades de 9 a 20 km/h, generando una sensación térmica de hasta 25 grados.

En la tarde, el clima en la zona turística alcanzará sus valores más altos, con 29 grados y sensación térmica de 30. Predominarán las nubes y claros, acompañadas de vientos del sur entre flojos y moderados, con rachas que irán de 18 a 34 km/h. El índice UV será medio y se recomendará utilizar protección solar.

Para la noche, Los Cabos cerrará la jornada con temperaturas entre 23 y 24 grados y cielo con nubes y claros. Los vientos serán flojos, variando entre el noroeste y el oeste, con rachas de 4 a 13 km/h. El ambiente se mantendrá estable y con un índice UV bajo, concluyendo así un día de condiciones tranquilas en el destino turístico.