Clima en La Paz y Los Cabos martes 28 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el martes 28 de octubre de 2025 se caracterizará por condiciones estables, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos de baja a moderada intensidad. Ambos destinos del sur de Baja California Sur disfrutarán de una jornada sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con precauciones ante el incremento de radiación solar hacia el mediodía.

Durante la madrugada, el clima en La Paz presentará un ambiente tranquilo y despejado, con temperatura mínima de 23 °C y sensación térmica de 25 °C. Los vientos soplarán suavemente desde el sureste entre 7 y 16 km/h, y el nivel de radiación será bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar.

En la mañana, el clima en La Paz mostrará un aumento paulatino de temperatura, alcanzando los 33 °C hacia el mediodía. El cielo continuará despejado, pero el viento cambiará su dirección al norte con rachas moderadas de hasta 27 km/h. El índice ultravioleta será alto, por lo que se recomendará protección solar con FPS de entre 15 y 25.

Por la tarde, el clima en La Paz mantendrá un ambiente soleado y caluroso, con máximas cercanas a los 34 °C y sensación térmica de 32 °C. Los vientos del norte aumentarán ligeramente su intensidad, alcanzando rachas de hasta 35 km/h. La radiación descenderá a un nivel medio, ideal para quienes realicen actividades al aire libre, siempre con precaución ante la exposición solar.

Durante la noche, el clima en La Paz ofrecerá temperaturas más frescas de alrededor de 25 °C y cielo despejado. Los vientos regresarán desde el sureste con velocidades entre 4 y 7 km/h. La sensación térmica rondará los 26 °C y el ambiente será estable, sin presencia de nubosidad significativa.

Por su parte, el clima en Los Cabos también se mantendrá agradable durante la jornada. En la madrugada, el cielo mostrará nubes y claros, con temperatura mínima de 22 °C y sensación térmica similar. Los vientos serán flojos del noroeste entre 8 y 14 km/h, y no se prevé riesgo solar.

En la mañana, el clima en Los Cabos registrará temperaturas en ascenso hasta los 32 °C al mediodía, con cielo despejado y vientos suaves del sureste de entre 5 y 17 km/h. El índice UV será alto, por lo que se aconsejará el uso de protector solar de FPS 15 a 25 y mantenerse hidratado.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos mantendrá condiciones soleadas con temperatura promedio de 30 °C y sensación térmica similar. Los vientos del sur soplarán moderadamente, alcanzando hasta 28 km/h, con radiación solar en nivel medio y sin presencia de nubosidad.

Por la noche, el clima en Los Cabos será templado y despejado, con temperatura de 23 °C y sensación térmica cercana a 25 °C. Los vientos serán suaves del noroeste, de hasta 17 km/h, cerrando una jornada estable sin cambios drásticos en las condiciones atmosféricas.