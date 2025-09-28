Clima en La Paz y Los Cabos domingo 28 septiembre 2025
El domingo 28 de septiembre de 2025, durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos presentará cielos con nubes y claros. En La Paz, la temperatura alcanzará los 25° con sensación térmica de 26° y viento flojo del sur de 9 a 15 km/h, manteniéndose estables las condiciones sin riesgo de radiación UV.
Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos registrará cielos despejados en La Paz y parcialmente despejados en Los Cabos. La temperatura en La Paz alcanzará hasta 27° con sensación térmica de 29°, con viento flojo de oeste entre 5 y 13 km/h. En Los Cabos, se prevé 28° con sensación térmica de 31° y viento flojo de norte con rachas de 6 a 15 km/h, manteniéndose la radiación UV baja en ambas ciudades.
Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones más cálidas. La Paz alcanzará su punto máximo de 33° con sensación térmica de 35°, nubes y claros y viento moderado de noroeste y norte de hasta 31 km/h, con índice UV muy alto entre las 11:00 y 14:00. En Los Cabos, se esperan temperaturas máximas de 31° con sensación térmica de 35°, lluvia débil con probabilidad del 40% y viento moderado de sureste con rachas de hasta 29 km/h; la radiación UV será alta.
Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos será más fresco, con 30° a las 20:00 y 28° hacia las 23:00 en La Paz, viento moderado de noreste y oeste y cielo mayormente despejado. En Los Cabos, la temperatura descenderá a 28° a las 20:00 y 26° hacia las 23:00, con nubes y claros y viento flojo de noreste y noroeste, sin riesgo de lluvias ni condiciones extremas, favoreciendo actividades nocturnas.
