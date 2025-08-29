Clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones variadas a lo largo del viernes 29 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 31 grados, acompañadas de intervalos nubosos, lluvias débiles y tormentas en ciertos momentos del día. Ambas ciudades experimentarán cambios en la intensidad del viento y variaciones en los niveles de radiación solar.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable y con temperaturas agradables. En La Paz, el termómetro marcará 26 grados con sensación térmica de 27, viento suave del sur y cielos de nubes y claros. Mientras tanto, en Los Cabos también se reportarán 26 grados con sensación de 29, acompañados de viento flojo del noroeste y sin riesgos por radiación solar.

Por la mañana, el clima en La Paz alcanzará 30 grados hacia el mediodía, acompañado de lluvia débil y una sensación térmica de hasta 36. Los vientos soplarán desde el norte con intensidades de 9 a 19 km/h, en un escenario donde la radiación solar será muy alta, por lo que se recomendará el uso de protector FPS.

Al mismo tiempo, en Los Cabos, el clima marcará 31 grados con una sensación de hasta 37, mientras se presentarán lluvias débiles. El viento llegará del este con velocidades de 10 a 21 km/h, y los niveles de radiación también serán muy altos, lo que obligará a extremar precauciones al permanecer bajo el sol.

Durante la tarde, el clima en La Paz se tornará más severo con tormentas, temperaturas de 30 grados y sensación de 36. El viento se intensificará desde el norte con rachas de 13 a 28 km/h, y la radiación se mantendrá en valores muy altos, incrementando los riesgos de exposición prolongada al aire libre.

En paralelo, el clima en Los Cabos mantendrá lluvias débiles y una temperatura de 30 grados, con sensación térmica de 36. El viento soplará desde el sur con rachas de 10 a 24 km/h, mientras el nivel de radiación se mantendrá elevado, lo que representará condiciones adversas para actividades exteriores sin protección.

Ya en la noche, el clima en La Paz se estabilizará con 27 grados y cielos parcialmente despejados. La sensación térmica será de 31 grados, mientras que el viento flojo del sureste apenas alcanzará entre 1 y 8 km/h, en un contexto sin riesgo de radiación solar.

Por su parte, Los Cabos cerrará el día con 27 grados y nubes intermitentes. La sensación térmica llegará a 31 grados, mientras que el viento moderado del noroeste alcanzará entre 10 y 21 km/h. El índice de radiación será bajo, lo que permitirá un cierre de jornada más tranquilo.