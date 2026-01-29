Clima en La Paz y Los Cabos jueves 29 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para este jueves anticipará condiciones mayormente estables, con cielos de nubes y claros, temperaturas templadas y variaciones de viento a lo largo del día. De acuerdo con el pronóstico, Clima será favorable tanto en La Paz como en Los Cabos, sin probabilidad de lluvia y con niveles moderados de radiación solar en horas clave.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 17 grados y sensación térmica similar. El viento soplará flojo del noreste, con rachas ocasionales, y no se prevé riesgo por radiación solar en este periodo inicial.

Por la mañana, el Clima en La Paz registrará un ligero ascenso térmico, con valores entre 18 y 22 grados. Predominarán cielos parcialmente nublados y el viento se intensificará de moderado a fuerte desde el norte, con índice de radiación en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en La Paz permanecerá estable, con temperaturas máximas alrededor de los 23 grados y sensación térmica cercana a los 25. El viento continuará moderado del norte y noreste, mientras el cielo conservará condiciones de nubes y claros.

Finalmente, en la noche, el Clima en La Paz descenderá a valores cercanos a los 19 grados. El ambiente será fresco, con sensación térmica similar y disminución gradual del viento desde el noreste, cerrando la jornada sin cambios relevantes.

En Los Cabos, la madrugada presentará un Clima con nubes y claros, temperaturas alrededor de los 17 grados y viento flojo del norte. No se anticipará riesgo por radiación solar, lo que favorecerá condiciones estables en las primeras horas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mostrará un ascenso térmico gradual hasta alcanzar los 26 grados hacia el mediodía. Se mantendrán los cielos parcialmente nublados, con viento flojo del norte y noroeste y radiación solar en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos seguirá cálido, con temperaturas cercanas a los 26 grados y sensación térmica similar. El viento cambiará al sur y suroeste, de intensidad ligera a moderada, con cielo parcialmente despejado.

Para la noche, el Clima en Los Cabos registrará un descenso térmico hasta los 19 grados. El viento regresará al norte y noroeste y continuarán las condiciones de nubes y claros, concluyendo un día sin precipitaciones en la región.

