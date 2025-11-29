Clima en La Paz y Los Cabos sábado 29 noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos registrará condiciones estables durante el sábado 29 de noviembre de 2025, iniciando en la capital del estado, donde se espera que el Clima en La Paz y Los Cabos muestre un panorama de nubes y claros durante la madrugada. En La Paz, las temperaturas rondarán los 22 grados con sensación térmica similar, acompañadas de viento flojo del sur entre 8 y 14 km/h y sin radiación UV relevante.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá para la capital sudcaliforniana un ambiente de nubes y claros, con temperaturas entre 20 y 24 grados. El viento continuará desde el sur a 9–17 km/h, favoreciendo un amanecer tranquilo y sin riesgos asociados a la radiación solar.

Durante la tarde en La Paz, el pronóstico indica que el cielo permanecerá con nubes y claros mientras las temperaturas aumentan hasta un rango de 28 a 30 grados. El viento cambiará hacia el suroeste y posteriormente hacia el oeste, alcanzando velocidades moderadas de hasta 22 km/h. La radiación UV se ubicará en niveles medios, lo que hará recomendable evitar la exposición prolongada.

Hacia la noche, La Paz presentará nuevamente valores entre 23 y 26 grados, con un incremento en la nubosidad que derivará en un ambiente parcialmente cubierto hacia las 23:00 horas. El viento será flojo desde el sur, con rachas de 9 a 17 km/h, cerrando un día estable y sin eventos meteorológicos de riesgo.

Posteriormente, el pronóstico se centrará en Los Cabos, donde el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones de nubes y claros en la madrugada, con temperaturas cercanas a los 22 grados y viento flojo del norte entre 5 y 10 km/h. El escenario será estable y con baja sensación térmica.

Para la mañana, Los Cabos registrará nubes y claros con temperaturas entre 23 y 25 grados. El viento girará hacia el noroeste con velocidades de 10 a 20 km/h, mientras la radiación UV se mantendrá en niveles bajos, favoreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En la tarde, se anticipa que Los Cabos alcance las temperaturas más elevadas del día, con valores de 28 a 30 grados bajo un cielo estable. El viento se moverá del sureste y posteriormente del sur, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, acompañado de radiación UV en niveles medios.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos cerrará la jornada del sábado con valores de entre 24 y 25 grados, iniciando con nubes y claros y evolucionando hacia un cielo cubierto hacia las 23:00 horas. El viento será flojo del norte, con rachas de 7 a 14 km/h, concluyendo un día sin sobresaltos meteorológicos en la región.