Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 29 de octubre de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará estable, con cielos despejados y temperaturas mínimas de 23 grados en La Paz y 21 grados en Los Cabos. La sensación térmica será similar a la real en ambas ciudades, con vientos flojos que oscilarán entre 4 y 16 kilómetros por hora, dependiendo de la localidad, sin riesgo de lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ambiente templado al amanecer. La Paz registrará 22 grados con algunas nubes y claros, mientras que Los Cabos alcanzará 20 grados. Hacia media mañana, el sol dominará el cielo en ambos destinos, con temperaturas que podrían llegar a 31 grados en La Paz y 30 grados en Los Cabos, acompañadas de vientos suaves a moderados y niveles de radiación solar que requerirán protección.

Durante la tarde, se prevé que el clima en La Paz y Los Cabos permanezca cálido y soleado. La Paz registrará máximas de 32 grados con sensación térmica de 34, mientras que Los Cabos alcanzará 30 grados con sensación de 31. Los vientos serán moderados, del norte en La Paz y del sur en Los Cabos, con velocidades de 16 a 31 kilómetros por hora en La Paz y 13 a 26 kilómetros por hora en Los Cabos, mientras que la radiación solar se mantendrá en niveles medios, recomendando el uso de protector solar.

Al caer la noche, el clima en La Paz y Los Cabos descenderá ligeramente. En La Paz, los termómetros marcarán entre 27 y 25 grados, y en Los Cabos entre 25 y 23 grados, con cielo despejado en ambas ciudades. Los vientos oscilarán entre moderados y flojos, provenientes del suroeste y sur en La Paz y del noroeste en Los Cabos, permitiendo actividades nocturnas al aire libre bajo condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.