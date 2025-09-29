Clima en La Paz y Los Cabos lunes 29 septiembre 2025

Durante la madrugada del lunes 29 de septiembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará nubes y claros. En La Paz, la temperatura será de 26° con sensación térmica de 28°, acompañada de viento moderado de oeste con rachas de 5 a 20 km/h, manteniéndose las condiciones estables y con nivel bajo de radiación UV.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará por cielo despejado en La Paz, con temperaturas de 25° a las primeras horas y hasta 27° hacia las 8:00. El viento será flojo de sur y suroeste, con rachas de 2 a 11 km/h, mientras que el índice UV se mantendrá bajo, favoreciendo actividades al aire libre. En Los Cabos, el cielo se mantendrá soleado con 28° y sensación térmica de 32°, viento flojo de norte con rachas de 8 a 17 km/h y radiación UV baja.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos alcanzará su punto más cálido. La Paz registrará temperaturas máximas de 33° con sensación térmica de 36° y viento moderado del norte con rachas de hasta 32 km/h. Se espera un breve episodio de lluvia débil alrededor de las 14:00 y radiación UV muy alta entre las 11:00 y 14:00, por lo que se recomienda protección solar. En Los Cabos, se pronostican tormentas aisladas con probabilidad del 50%, temperatura de 30° y sensación térmica de 35°, acompañadas de viento moderado de sur con rachas de hasta 26 km/h y radiación UV media.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos será más fresco y estable. En La Paz, la temperatura descenderá a 29° a las 20:00 y 26° hacia las 23:00, con viento moderado de este y sureste y cielo despejado, sin riesgo de lluvias ni radiación UV. En Los Cabos, se prevé cielo parcialmente nublado con 28° a las 20:00 y 27° hacia las 23:00, viento flojo de noroeste y sin riesgo de precipitaciones, ofreciendo condiciones favorables para actividades nocturnas.