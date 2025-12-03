Clima en La Paz y Los Cabos: miércoles 3 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos estará marcado por contrastes este miércoles 3 de diciembre de 2025, con escenarios de nubosidad variable, vientos cambiantes y temperaturas cálidas en ambos municipios. La Paz registrará condiciones estables durante gran parte del día, mientras que Los Cabos presentará posibles lluvias nocturnas.

En La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará con nubes y claros durante la madrugada, alcanzando temperaturas cercanas a los 21 grados y viento flojo desde el sur, con rachas de entre 10 y 16 km/h. Estas condiciones permitirán un inicio de jornada tranquilo pese a la nubosidad ligera.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará mayor presencia de nubes y claros en la capital del estado, donde las temperaturas subirán desde los 20 hasta los 27 grados hacia el mediodía. El viento se desplazará hacia el suroeste con intensidad moderada, alcanzando hasta 23 km/h, acompañado de un índice UV de nivel medio.

Durante la tarde, La Paz mantendrá un ambiente cálido bajo un cielo parcialmente nuboso. Se prevé una temperatura máxima de 30 grados con sensación térmica de 28, mientras el viento soplará desde el oeste con velocidades de 11 a 24 km/h, sin condiciones de riesgo.

Por la noche, La Paz concluirá la jornada con un cielo cubierto y un descenso de temperatura que llegará a los 24 grados y posteriormente a 22. El viento regresará desde el sur con intensidad moderada, entre 8 y 22 km/h, marcando un cierre estable para la región.

En el caso de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará con cielo cubierto durante la madrugada y temperaturas de 22 grados, acompañadas de viento flojo desde el noroeste, con rachas entre 6 y 12 km/h. La sensación térmica será similar y no se esperan afectaciones por radiación UV.

Por la mañana, Los Cabos registrará un ambiente parcialmente nuboso, con temperaturas que irán de 21 a 27 grados hacia el mediodía. El viento iniciará desde el noroeste, aunque cambiará al sur con intensidades de hasta 17 km/h, mientras el índice UV alcanzará niveles medios.

Durante la tarde, el municipio mostrará nubosidad parcial, con temperaturas de 26 a 27 grados y sensación térmica cercana a 28. El viento será moderado desde el sur y luego del sureste, con rachas que oscilarán entre 9 y 28 km/h, manteniendo un ambiente cálido sin mayor variación.

Finalmente, por la noche se prevé un aumento de nubosidad en Los Cabos, acompañado de una posible lluvia débil hacia las 23:00 horas. Las temperaturas descenderán de 25 a 23 grados, mientras el viento soplará flojo desde el norte y más tarde desde el noroeste, cerrando una jornada marcada por cambios propios del Clima en La Paz y Los Cabos.