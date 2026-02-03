Clima en La Paz y Los Cabos martes 3 de febrero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 3 de febrero de 2026 se mantendrá con condiciones mayormente estables, cielos variables y temperaturas agradables, sin pronóstico de lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos, de acuerdo con los reportes meteorológicos previstos.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz presentará nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del sur, lo que permitirá un inicio de día tranquilo.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará con cielo parcialmente nublado, temperaturas que subirán hasta los 19 grados y viento ligero del sureste, manteniendo un ambiente templado para las actividades cotidianas.

En la tarde, el Clima en La Paz alcanzará valores de entre 25 y 26 grados, con sensación térmica similar; se prevé viento moderado del norte y noreste, además de un nivel medio de radiación solar, por lo que se recomendará protección básica.

Durante la noche, el Clima en La Paz se mantendrá estable, con nubes y claros, temperaturas de entre 20 y 21 grados y viento flojo del norte y noreste, sin probabilidad de lluvias.

En la madrugada, el Clima en Los Cabos se presentará con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 19 grados y sensación térmica estable; el viento soplará flojo del noroeste, favoreciendo condiciones tranquilas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos continuará con cielo mayormente despejado en las primeras horas y nubes intermitentes conforme avance el día, con temperaturas alrededor de los 20 grados y vientos ligeros del norte y noroeste.

En la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados, con nubes y claros, sensación térmica similar y viento moderado del sur; además, se registrará un nivel medio de radiación solar.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con nubes y claros, temperaturas de 20 a 22 grados y viento flojo del noroeste, sin probabilidad de lluvias y con condiciones favorables para actividades nocturnas.

