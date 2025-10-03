Clima en La Paz y Los Cabos viernes 3 de octubre de 2025

Durante la madrugada del viernes 3 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable en ambas regiones, aunque con diferencias en temperaturas y vientos. En La Paz se prevé cielo despejado con valores cercanos a 27 grados y sensación térmica de 29, acompañado de vientos moderados del sur que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos se registrará también cielo despejado, con 27 grados y sensación térmica similar, aunque con vientos flojos del noroeste de hasta 19 km/h.

En la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará con condiciones de nubes y claros. En La Paz, las temperaturas ascenderán desde los 29 hasta los 35 grados, con sensación térmica de 34, acompañadas de vientos del oeste de hasta 27 km/h y radiación solar muy alta. En Los Cabos, los valores oscilarán entre 26 y 33 grados, con sensación de hasta 37. El viento será del norte y sureste con rachas de hasta 23 km/h, y el índice UV alcanzará también niveles muy altos, recomendando precauciones.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos alcanzará sus valores más elevados. En La Paz se prevén 36 grados con sensación térmica de 37, cielos despejados y vientos del norte que podrían alcanzar los 34 km/h. El índice UV permanecerá alto, sugiriendo limitar la exposición solar. En Los Cabos, las temperaturas se mantendrán en 33 grados con sensación de hasta 37, bajo cielos soleados. Los vientos soplarán del sur con ráfagas de hasta 28 km/h, y se mantendrán riesgos altos por radiación solar.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un descenso en las temperaturas. En La Paz, el valor se reducirá hasta 29 grados con sensación térmica de 32 y vientos del sur de hasta 30 km/h, sin riesgos de radiación. En Los Cabos, el registro bajará hasta 27 grados con sensación de 30, cielo despejado y vientos flojos del noroeste de entre 5 y 13 km/h. Ambas regiones presentarán condiciones favorables para actividades nocturnas al aire libre.