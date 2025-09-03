Clima en La Paz y Los Cabos este miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este miércoles 3 de septiembre de 2025 se caracterizará por condiciones variables que irán desde nubosidad parcial hasta lluvias moderadas, acompañadas de cambios en la dirección e intensidad de los vientos a lo largo del día.

En el caso de La Paz, la madrugada se mantendrá parcialmente nubosa, con temperaturas cercanas a los 28 grados y una sensación térmica de hasta 30. Los vientos llegarán del este con rachas de entre 10 y 26 km/h, manteniendo un ambiente cálido.

Durante la mañana, el clima en La Paz mostrará un aumento en las temperaturas, alcanzando 31 grados antes del mediodía. La sensación térmica llegará a 35, con radiación solar muy alta que obligará a extremar precauciones y el uso de bloqueador solar.

Por la tarde, el clima en La Paz registrará lluvias débiles acompañadas de temperaturas de 32 grados y sensación de 36. El viento soplará desde el sur con rachas de hasta 22 km/h, generando un ambiente húmedo y con cierta inestabilidad.

Al llegar la noche, el clima en La Paz volverá a ser parcialmente nuboso, con temperaturas de 28 grados y sensación de 32. Los vientos moderados del este alcanzarán hasta 20 km/h, cerrando la jornada con un ambiente cálido pero más estable.

En Los Cabos, la madrugada presentará lluvias moderadas de hasta 9.4 mm, con temperaturas de 24 grados y sensación térmica de 23. Los vientos soplarán del noreste con rachas de hasta 34 km/h, dejando condiciones húmedas e inestables.

Para la mañana, el clima en Los Cabos se mantendrá con lluvias débiles y moderadas, temperaturas de 25 grados y una sensación similar. El viento se desplazará desde el este con ráfagas de hasta 28 km/h, mientras la probabilidad de lluvia permanecerá en 80%.

En la tarde, el clima en Los Cabos continuará con lluvias débiles que dejarán acumulaciones de hasta 3.8 mm, en medio de temperaturas de 26 grados. Los vientos del sureste alcanzarán rachas de 32 km/h y la radiación solar será de nivel medio.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos mantendrá lluvias débiles con acumulaciones de hasta 2.8 mm, temperaturas de 24 a 25 grados y sensación térmica de 26. El viento cambiará hacia el noroeste con rachas de 20 km/h, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.