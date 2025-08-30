Clima en La Paz y Los Cabos, sábado 30 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el sábado 30 de agosto de 2025 mostrará escenarios contrastantes entre ambas ciudades de Baja California Sur. Mientras la capital vivirá una jornada marcada por altas temperaturas y radiación solar intensa, en Los Cabos predominarán lluvias débiles acompañadas de un ambiente fresco y húmedo.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se presentará con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 26 grados, aunque la sensación térmica alcanzará los 28. El viento soplará flojo desde el sur con velocidades de entre 9 y 15 kilómetros por hora, lo que mantendrá una atmósfera cálida desde temprano.

En la mañana, el clima en La Paz pasará de soleado a intervalos de nubes con temperaturas en ascenso que irán de 27 a 31 grados. La sensación térmica podría alcanzar los 37, acompañada de vientos de componente sur y oeste. La radiación solar será muy alta, lo que exigirá el uso de bloqueador solar con factor de protección de entre 25 y 50.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto máximo de calor con 32 grados y una sensación térmica de hasta 38. El cielo se mantendrá entre nubes y claros, con vientos moderados del noroeste y norte. El nivel de radiación continuará siendo muy alto, por lo que se mantendrá un riesgo elevado por exposición prolongada al sol.

Finalmente, en la noche, el clima en La Paz regresará a condiciones despejadas con temperaturas de 29 a 27 grados y sensaciones térmicas que oscilarán entre 30 y 35. Vientos flojos y moderados del sur acompañarán un cierre caluroso aunque más estable para los habitantes y visitantes.

En contraste, el clima en Los Cabos se presentará distinto durante la madrugada, con lluvias débiles y una probabilidad de precipitación del 50%. La temperatura se mantendrá en 19 grados, con sensación similar y vientos flojos de componente oeste entre 3 y 15 kilómetros por hora.

Por la mañana, el clima en Los Cabos continuará inestable con lluvias que podrían dejar acumulados cercanos a 4 milímetros. La temperatura descenderá de 18 a 17 grados, mientras vientos moderados del oeste alcanzarán rachas de hasta 31 kilómetros por hora, reforzando un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos mostrará un repunte en la temperatura con máximas de 22 grados y sensación térmica de hasta 25. Se prevén lluvias débiles intermitentes, nubosidad variable y vientos del oeste que podrían superar los 40 kilómetros por hora, además de radiación solar de nivel medio que requerirá protección ligera.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos tenderá a estabilizarse con cielo parcialmente nuboso y posteriormente despejado. Las temperaturas descenderán hasta los 16 grados, con vientos moderados de componente oeste y suroeste, lo que marcará un cierre fresco para la región.