Clima en La Paz y Los Cabos viernes 30 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá mayormente estable durante el viernes, con temperaturas templadas y vientos de moderada intensidad. El pronóstico para el Clima en La Paz y Los Cabos no prevé lluvias y estará marcado por intervalos de nubosidad a lo largo del día.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, con una temperatura cercana a los 19 grados y sensación térmica similar. El viento soplará moderado del noreste, con rachas que oscilarán entre 14 y 24 kilómetros por hora, sin cambios bruscos en las condiciones.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 19 a los 23 grados. El viento cambiará gradualmente al norte y se intensificará, mientras el índice UV alcanzará niveles medios conforme avance el día.

En el transcurso de la tarde, el Clima en La Paz registrará un ambiente templado, con máximas alrededor de 23 grados y sensación térmica de hasta 25. Se prevé viento moderado del norte con rachas más fuertes y cielo con intervalos de sol y nubosidad.

Para la noche, el Clima en La Paz descenderá a valores cercanos a los 20 grados, con cielo de nubes y claros. El viento será más ligero del noreste, lo que favorecerá condiciones estables para el cierre de la jornada.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar. El viento será flojo del noroeste, con rachas entre 10 y 18 kilómetros por hora.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mostrará un ligero ascenso térmico hasta los 26 grados hacia el mediodía, con cielo parcialmente nublado. El viento rotará del noroeste al suroeste y el índice UV alcanzará niveles medios conforme avance el día.

En la tarde, el Clima en Los Cabos registrará las temperaturas más altas, alrededor de 28 grados, con sensación térmica cercana a los 27. Para la noche, el Clima en Los Cabos descenderá a valores entre 20 y 22 grados, con cielo parcialmente nublado y viento flojo del noroeste, cerrando así un día estable dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.

