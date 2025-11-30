Clima en La Paz y Los Cabos 30 noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 30 de noviembre de 2025 iniciará con condiciones contrastantes entre ambas ciudades, aunque la nubosidad será un elemento predominante. En el caso de La Paz, durante la madrugada se observarán cielos parcialmente nubosos, con temperatura de 21 grados y vientos flojos del sur que mantendrán una sensación térmica estable.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá un panorama cubierto en la capital sudcaliforniana, con 21 grados desde las 05:00 horas. El viento continuará soplando desde el sur, aunque hacia las 08:00 incrementará ligeramente su intensidad sin modificar la prevalencia de nubes.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en La Paz un cielo totalmente cubierto, con temperaturas que alcanzarán 23 grados al mediodía y posteriormente 24 grados. Los vientos cambiarán de suroeste a norte y más tarde a noreste, sin representar riesgos para la población, en un ambiente estable pero sin presencia de sol directo.

En la noche, La Paz cerrará la jornada con cielo cubierto y temperaturas entre 23 y 22 grados. El viento moderado del noreste y, finalmente, del este acompañará un cierre sin lluvias, marcado por una persistente nubosidad que se mantendrá hasta las últimas horas del viernes.

En cuanto a Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará durante la madrugada un cielo completamente cubierto, con 23 grados y sensación térmica de 24. Los vientos flojos provenientes del noroeste mantendrán un ambiente tranquilo, aunque con escasa visibilidad de estrellas debido a la nubosidad.

Por la mañana, el clima en la zona cabeña pasará de parcialmente nuboso a cubierto, con temperaturas de entre 22 y 27 grados. El viento cambiará progresivamente de noroeste a noreste, con intensidades que variarán de flojas a moderadas y sin impacto en los niveles de radiación UV.

En la tarde, el panorama en Los Cabos estará dominado nuevamente por un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán 28 grados a las 14:00, mientras que para las 17:00 se prevé una lluvia débil con un acumulado aproximado de 0.5 milímetros y vientos suaves provenientes del norte.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos persistirá la posibilidad de lluvia ligera, con un 30% de probabilidad alrededor de las 20:00 y acumulados menores a 0.2 milímetros. Las temperaturas descenderán entre los 22 y 23 grados, mientras que los vientos del norte aumentarán su intensidad, cerrando un viernes caracterizado por nubosidad constante y periodos de precipitación ligera.