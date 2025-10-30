Clima en La Paz y Los Cabos jueves 30 de octubre de 2025

Durante la madrugada del jueves 30 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones favorables para quienes permanezcan al aire libre. En la capital sudcaliforniana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con una temperatura mínima de 24 grados y sensación térmica de 25. En Los Cabos, las primeras horas presentarán nubes y claros con un ambiente templado de 23 grados y vientos suaves del noroeste.

En las primeras horas de la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos continuará siendo estable. En La Paz, el termómetro marcará 23 grados, elevándose progresivamente hasta alcanzar los 31 al mediodía, con cielo despejado y radiación solar alta. En Los Cabos, el amanecer será luminoso, con 23 grados y un incremento gradual de la temperatura hacia los 29 grados antes del mediodía, acompañado de vientos flojos del noroeste.

A lo largo del mediodía y primeras horas de la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos registrará las temperaturas más elevadas del día. En La Paz, el calor alcanzará los 34 grados, con sensación térmica de 33 y vientos del norte de hasta 30 kilómetros por hora. En Los Cabos, el ambiente será más templado, con máximas de 29 grados y ráfagas de viento del sur de hasta 38 kilómetros por hora, moderando la sensación térmica y brindando un clima más confortable.

En la tarde, las condiciones en La Paz se mantendrán mayormente soleadas, aunque el índice de radiación descenderá a nivel medio, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con precaución. En Los Cabos, se alternarán periodos de sol y nubes dispersas, sin probabilidades de lluvia, y el viento conservará su intensidad moderada.

Durante la noche, tanto en La Paz como en Los Cabos, el ambiente será templado y despejado. En la capital del estado, las temperaturas oscilarán entre 26 y 24 grados, mientras que en Los Cabos se mantendrán entre 25 y 24. Los vientos del sur en La Paz podrán alcanzar rachas de hasta 42 kilómetros por hora, mientras que en Los Cabos soplarán desde el oeste con fuerza máxima de 33 kilómetros por hora.

Se prevé que el clima en La Paz y Los Cabos no presente variaciones significativas durante la noche, con cielos despejados y sin registro de lluvias. Las condiciones serán ideales para actividades recreativas nocturnas o eventos al aire libre, manteniendo temperaturas agradables y estables.

Los servicios meteorológicos recomendarán tomar precauciones ante la radiación solar en las horas centrales del día, especialmente en La Paz, donde el índice UV alcanzará niveles altos. En Los Cabos, la exposición al sol también requerirá el uso de protector solar con FPS de entre 15 y 25.