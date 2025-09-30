Clima en La Paz y Los Cabos martes 30 septiembre 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el martes 30 de septiembre de 2025 anticipará temperaturas cálidas y cielo mayormente despejado, con variaciones de viento durante la jornada. Ambas localidades presentarán condiciones favorables para actividades al aire libre, aunque se recomendará precaución por la alta radiación solar en las horas centrales del día.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará características diferentes. En La Paz se reportará cielo despejado con 25 grados a las 2:00 horas y sensación térmica de 26°, acompañado de viento moderado del sur. A las 5:00 horas la temperatura descenderá a 24 grados manteniendo cielo despejado. En Los Cabos se registrarán nubes y claros con 26 grados a las 2:00 horas y viento flojo del oeste, bajando a 24 grados hacia las 5:00 horas con viento del noroeste.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones soleadas. La Paz alcanzará 29 grados a las 8:00 horas con viento flojo del sur y subirá a 34 grados a las 11:00 horas con viento del noroeste y radiación solar muy alta, lo que hará recomendable el uso de protector solar. En Los Cabos, el termómetro marcará 27 grados a las 8:00 horas y subirá a 32 grados a las 11:00 horas, con viento moderado del sureste y niveles de radiación muy altos.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos continuará caluroso. La Paz alcanzará 35 grados a las 14:00 horas con sensación térmica de 36° y viento moderado del norte. A las 17:00 horas, la temperatura bajará a 34 grados con viento del noreste. En Los Cabos, la temperatura llegará a 31 grados a las 14:00 horas y sensación de 35°, con viento del sur; a las 17:00 horas bajará a 30 grados manteniendo viento moderado.

Finalmente, por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá despejado. La Paz registrará 30 grados a las 20:00 horas con sensación de 32°, y 27 grados a las 23:00 horas con viento del sur. En Los Cabos, la temperatura será de 28 grados a las 20:00 horas y 26 grados a las 23:00 horas, con viento flojo del noroeste y ambiente cálido.