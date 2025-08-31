Clima en La Paz y Los Cabos, domingo 31 de agosto de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos se presentará en La Paz con temperaturas cercanas a los 26 grados, cielo con nubes y claros y sensación térmica de hasta 29 grados. El viento soplará desde el sur con rachas moderadas de entre 16 y 26 kilómetros por hora, sin riesgos en el índice UV.

En la mañana, se anticipará un aumento en la temperatura que alcanzará los 32 grados con cielo mayormente soleado en La Paz. La sensación térmica podría superar los 38 grados, acompañada de vientos del suroeste de hasta 26 kilómetros por hora, mientras que el índice UV alcanzará niveles muy altos.

Por la tarde, los termómetros en La Paz marcarán 34 grados con intervalos de nubes y claros y sensación térmica cercana a los 39 grados. El viento será del noroeste con rachas de hasta 24 kilómetros por hora y la radiación ultravioleta continuará en niveles muy altos durante las primeras horas de la tarde.

Durante la noche, La Paz registrará un ligero descenso de temperatura hasta los 28 grados, con cielo despejado. El viento soplará desde el sur con intensidad moderada entre 13 y 21 kilómetros por hora, mientras que la sensación térmica rondará los 33 grados en el cierre de la jornada.

En la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en Los Cabos un ambiente cálido con 27 grados y cielo despejado, acompañado de una sensación térmica de 30 grados. Los vientos serán flojos desde el noroeste con rachas de entre 6 y 13 kilómetros por hora, sin riesgo en el índice UV.

Durante la mañana, Los Cabos registrará un aumento de la temperatura hasta los 33 grados bajo un cielo mayormente soleado. La sensación térmica alcanzará los 38 grados, con vientos de ligera a moderada intensidad provenientes del sureste. El índice UV se mantendrá muy alto, por lo que se recomendará protección solar.

Por la tarde, en Los Cabos se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 32 grados con intervalos de nubes y claros, mientras la sensación térmica seguirá cerca de los 38 grados. El viento soplará del sureste con rachas de hasta 27 kilómetros por hora y la radiación solar continuará en niveles altos.

Durante la noche, Los Cabos registrará un ligero descenso de temperatura hasta los 28 grados, con cielo despejado y sensación térmica de 33 grados. El viento será flojo desde el noroeste con velocidades entre 8 y 14 kilómetros por hora, marcando el cierre de una jornada calurosa en la región.