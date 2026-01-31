Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 31 de Enero, 2026
Clima en La Paz y Los Cabos sábado 31 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones estables este sábado, con contrastes térmicos por periodos
30 enero, 2026
El Clima en La Paz y Los Cabos será un factor clave para residentes y visitantes durante el sábado 31 de enero de 2026. Las condiciones previstas mantendrán estabilidad general, con variaciones de temperatura y viento a lo largo del día. En este reporte, el Clima en La Paz y Los Cabos se detalla por ciudad, iniciando con La Paz y posteriormente Los Cabos.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros y una temperatura cercana a los 19 grados. Se prevé viento moderado del noreste con rachas de hasta 29 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación solar y con una sensación térmica estable.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará con cielo parcialmente nublado y temperaturas alrededor de los 19 grados en las primeras horas, las cuales aumentarán gradualmente. El viento soplará del noreste y luego del norte, con intensidad moderada y condiciones favorables para las actividades cotidianas.

En el transcurso de la tarde, el Clima en La Paz registrará el periodo más cálido del día, con temperaturas entre 24 y 25 grados y sensación térmica ligeramente superior. El cielo permanecerá con nubes y claros, mientras el viento del norte alcanzará rachas de hasta 39 kilómetros por hora y radiación solar de nivel medio.

Durante la noche, el Clima en La Paz volverá a refrescarse, con temperaturas que descenderán a valores cercanos a los 20 y 19 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento será flojo del noreste, favoreciendo un ambiente templado y estable.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima se presentará con ambiente fresco y cielo de despejado a parcialmente nublado. Las temperaturas serán templadas y las condiciones tranquilas permitirán una actividad mínima en zonas urbanas y turísticas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos evolucionará hacia un ambiente más cálido conforme avance el día. Se espera cielo con nubes dispersas y un aumento gradual de la temperatura, generando condiciones favorables para actividades al aire libre y traslados.

En la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará los valores más altos de temperatura del día, con sensación térmica cálida y nubosidad intermitente. Las condiciones se mantendrán estables, aunque el calor marcará el periodo más intenso de la jornada.

Finalmente, durante la noche, el Clima en Los Cabos tenderá a refrescarse de manera progresiva. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el ambiente será más templado, cerrando el sábado con condiciones agradables. Así, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable durante toda la jornada, sin fenómenos meteorológicos relevantes previstos.

