Clima en La Paz y Los Cabos viernes 31 de octubre de 2025

Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables durante la jornada del viernes 31 de octubre de 2025, aunque con variaciones en las temperaturas entre ambas regiones del sur de Baja California Sur. En general, se espera un ambiente caluroso durante el día y más templado por la noche, con predominio de cielos despejados y vientos moderados que refrescarán ambas zonas costeras.

En la capital sudcaliforniana, el clima en La Paz y Los Cabos presentará durante la madrugada un ambiente templado, con una temperatura de 22 grados y cielo completamente despejado. El viento soplará desde el sur con intensidad moderada, entre 15 y 25 kilómetros por hora. Las condiciones nocturnas serán estables, ideales para el descanso o actividades al aire libre, sin presencia de riesgo solar.

Por la mañana, el clima en La Paz registrará un ligero descenso en el termómetro, alcanzando los 21 grados antes del amanecer. Algunas nubes dispersas acompañarán la salida del sol, y hacia las ocho de la mañana la temperatura se elevará a 23 grados. Los vientos se mantendrán del sur con rachas de hasta 26 kilómetros por hora. El nivel de radiación UV será bajo, por lo que no será necesario el uso de bloqueador solar en las primeras horas.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más caluroso del día, con temperaturas máximas de 33 grados y un cielo completamente soleado. El viento cambiará de dirección hacia el norte con una velocidad de entre 12 y 27 kilómetros por hora. La radiación solar será alta, con índice UV de nivel 6, por lo que se recomendará protección solar con FPS de entre 15 y 25, así como evitar la exposición prolongada.

Al caer la noche, el ambiente en La Paz será más fresco, con temperaturas de 25 grados a las 20:00 y 23 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá despejado y los vientos soplarán nuevamente desde el sur, con ráfagas que alcanzarán entre 15 y 33 kilómetros por hora. No habrá riesgo solar, favoreciendo una noche tranquila y agradable para quienes deseen salir a disfrutar del aire libre.

Por su parte, el clima en Los Cabos mostrará durante la madrugada un ambiente templado con 22 grados, cielo con nubes y claros, y vientos suaves del noroeste entre 10 y 18 kilómetros por hora. La sensación térmica rondará los 20 grados, sin riesgo solar ni probabilidades de lluvia.

En la mañana, el clima en Los Cabos se tornará más cálido conforme avance el día, alcanzando los 26 grados a las 8:00. El cielo se mantendrá despejado, con vientos del noroeste que podrían alcanzar los 24 kilómetros por hora. Al mediodía, los termómetros marcarán hasta 30 grados, con nubes dispersas y un índice UV de nivel 7, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS entre 15 y 25.

Por la tarde, el clima en Los Cabos mantendrá temperaturas de hasta 29 grados y sensación térmica de 31. El cielo se presentará con nubes y claros, acompañado de vientos del sur que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora. La radiación solar bajará a nivel medio, con índice UV 5, lo que permitirá actividades al aire libre con precaución.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos ofrecerá un ambiente más fresco, con 27 grados a las 20:00 y 23 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos del noroeste se mantendrán suaves, entre 8 y 18 kilómetros por hora. Las condiciones serán ideales para un cierre tranquilo de la jornada en el destino turístico.

