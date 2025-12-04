Clima en La Paz y Los Cabos — jueves 4 de diciembre de 2025

En la madrugada del jueves 4 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos ofrecerá condiciones dispares: en La Paz se espera cielo despejado con temperaturas cercanas a 19 grados y viento flojo del este entre 6 y 16 km/h, mientras que en Los Cabos predominará la lluvia débil, cielo cubierto y 22 grados con viento moderado del noroeste entre 12 y 21 km/h.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá diferencias importantes: en La Paz el sol dominará desde las 08:00, con temperaturas de hasta 23 grados y viento del norte con rachas de 10 a 21 km/h; en Los Cabos, en cambio, la nubosidad será variable —nubes y claros— con temperaturas entre 21 y 22 grados y viento del norte de 14 a 24 km/h.

Para la tarde, se anticipa que el Clima en La Paz y Los Cabos siga la tendencia: en La Paz el cielo permanecerá despejado, alcanzando 26 grados con sensación térmica de 27 y viento norte con rachas hasta 35 km/h; en Los Cabos se prevén lluvias débiles bajo cielo cubierto, con acumulados de hasta 3.9 mm, temperatura de 23 a 21 grados y viento flojo del este, entre 2 y 12 km/h.

Por la noche, el pronóstico indica que el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará con disparidad: La Paz tendrá cielo despejado y temperaturas entre 23 y 20 grados con viento del noreste y este, mientras que Los Cabos mantendrá lluvia débil, cielo cubierto, temperatura de 20 grados y viento de entre 5 y 18 km/h, con alta probabilidad de precipitación.

El contraste climático entre ambas zonas evidencia la diversidad meteorológica que caracteriza al país: donde una ciudad goza de cielo despejado y tranquilidad atmosférica, la otra enfrenta lluvias persistentes. La combinación de estos fenómenos obliga a habitantes y visitantes a estar atentos a condiciones muy distintas dependiendo de la localidad.

En La Paz, las condiciones húmedas o lluviosas no amenazarán durante la jornada, permitiendo actividades al aire libre sin mayor impedimento. En cambio, en Los Cabos se recomienda precaución para desplazamientos y actividades bajo techo durante la tarde y noche.

Este pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos anticipa una jornada de contrastes que resalta la necesidad de consultar condiciones locales antes de planear actividades, sobre todo para quienes transitarán entre ambas regiones en un mismo día.