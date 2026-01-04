Clima en La Paz y Los Cabos, domingo 4 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 4 de enero de 2026 se mantendrá mayormente estable, con presencia de nubes y claros a lo largo del día y sin fenómenos meteorológicos severos previstos. Las condiciones permitirán actividades cotidianas con precauciones básicas por viento y radiación solar moderada.

En La Paz, durante la madrugada, el ambiente se mantendrá con nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 19 grados y un ligero descenso hacia los 18. El viento soplará flojo del oeste y sur, por lo que no se anticipará riesgo por radiación solar en las primeras horas.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará estable, con intervalos de nubosidad. La temperatura irá en ascenso de los 19 a los 24 grados, mientras el viento cambiará hacia el norte y aumentará a intensidad moderada. Se prevé un nivel medio de radiación solar, por lo que se recomendará protección básica.

Durante la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con máximas cercanas a los 26 grados y sensación térmica similar. El viento del norte y noreste se mantendrá moderado, con rachas perceptibles pero sin afectar actividades al aire libre.

Finalmente, por la noche, el Clima en La Paz presentará un descenso gradual de temperatura hasta los 20 grados. Continuarán los nubes y claros, con viento flojo del noreste y este, favoreciendo un cierre de jornada tranquilo.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables, con temperaturas alrededor de los 19 grados. El viento será de moderado a flojo del norte y noroeste, generando una sensación térmica fresca.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mantendrá cielos parcialmente nublados y un incremento gradual de temperatura hasta los 26 grados. El viento soplará flojo del norte y noroeste, mientras el índice de radiación se ubicará en nivel medio.

En la tarde, el Clima en Los Cabos registrará los valores más altos del día, con temperaturas de hasta 26 grados y sensación térmica cercana a los 27. El viento cambiará al sur y se intensificará de forma moderada, con rachas superiores a los 30 kilómetros por hora.

Para la noche, el Clima en Los Cabos se tornará más fresco, con temperaturas que descenderán hacia los 20 grados. Persistirán los nubes y claros, acompañados de viento flojo del noroeste y norte.

En conjunto, el Clima en La Paz y Los Cabos permitirá un domingo con condiciones favorables, aunque las autoridades recomendarán mantenerse atentos a los cambios de viento y protegerse de la radiación solar durante las horas centrales del día.

