Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 04 de febrero de 2026
El Clima en La Paz y Los Cabos marcará condiciones mayormente estables para el miércoles 4 de febrero de 2026, con cielos variables, temperaturas templadas a cálidas y vientos moderados, de acuerdo con el pronóstico previsto para ambas ciudades, analizadas por separado.
Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá estable, con nubes y claros, temperatura cercana a los 19 grados y sensación térmica similar, mientras el viento soplará de flojo a moderado del noreste, sin presencia de radiación solar relevante.
Por la mañana, el Clima en La Paz continuará con cielo parcialmente nuboso, conforme avance el día, con un ascenso gradual de la temperatura hasta los 24 grados, sensación térmica ligeramente superior y viento moderado del norte, acompañado de un nivel medio de radiación solar.
En la tarde, el Clima en La Paz presentará un ambiente templado a cálido, con temperaturas máximas alrededor de los 26 grados, cielo parcialmente nuboso y viento moderado del norte y noreste, favoreciendo condiciones térmicas estables.
Durante la noche, el Clima en La Paz se tornará más fresco, con cielo parcialmente nuboso a cubierto, temperaturas cercanas a los 22 grados y viento flojo que cambiará hacia el sur, permitiendo un cierre de jornada tranquilo.
En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima se mantendrá con nubes y claros, temperatura cercana a los 20 grados y sensación térmica similar, acompañada de viento flojo del noroeste y sin radiación solar significativa.
Por la mañana, el Clima en Los Cabos registrará un aumento notable de temperatura, alcanzando hasta 29 grados, con cielo parcialmente nuboso, sensación térmica ligeramente menor y viento flojo del norte, además de un nivel medio de radiación solar.
Durante la tarde, el Clima en Los Cabos se presentará templado a cálido, con temperaturas alrededor de los 27 grados, cielo parcialmente nuboso y viento moderado del sur, manteniendo una sensación térmica estable.
Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos evolucionará a cielo cubierto, con temperaturas entre 22 y 23 grados, sensación térmica superior y viento de flojo a moderado del noroeste, cerrando el día con ambiente calmado, conforme al pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos.
Autor
-
Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.View all posts