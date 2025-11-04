Clima en La Paz y Los Cabos martes 4 de noviembre de 2025

Durante la madrugada del martes 4 de noviembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable y sin presencia de nubosidad. En La Paz, el cielo estará completamente despejado y el ambiente templado, con temperaturas entre los 23 y 24 grados, mientras la sensación térmica alcanzará los 25. El viento soplará desde el sur con velocidades moderadas de entre 12 y 21 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá bajo, sin requerir protección solar.

En la mañana, el clima en La Paz continuará estable y mayormente soleado. Se prevén temperaturas de 25 grados a las 8:00 horas, con un ascenso gradual hasta los 32 grados hacia el mediodía. El índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda utilizar protector solar con un FPS entre 15 y 25 para evitar daños en la piel durante la exposición solar prolongada.

Durante la tarde, el clima en La Paz mantendrá su estabilidad con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 34 grados, con sensación térmica de 33. Los vientos del norte serán moderados, alcanzando rachas de hasta 31 kilómetros por hora. El índice UV descenderá a niveles medios, lo que permitirá un ambiente cálido pero más confortable y sin probabilidades de lluvia.

Al anochecer, el clima en La Paz presentará un leve descenso en la temperatura, que se ubicará entre los 25 y 27 grados. El cielo permanecerá despejado, con vientos suaves del oeste y sur, lo que generará una noche tranquila y agradable, sin variaciones meteorológicas importantes.

En cuanto al clima en Los Cabos, durante la madrugada se prevé un cielo despejado y temperaturas entre los 23 y 24 grados. La sensación térmica será de hasta 25, con vientos ligeros del norte y noroeste que no superarán los 12 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso de protección solar en este periodo.

En la mañana, el clima en Los Cabos se tornará soleado y cálido. A las 8:00 horas se anticipan 27 grados y una sensación térmica similar. Hacia el mediodía, las temperaturas ascenderán a 31 grados con un índice UV de nivel alto (7), motivo por el cual se recomienda aplicar protector solar con FPS entre 15 y 25 antes de realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos se mantendrá estable y soleado, con temperaturas cercanas a los 30 grados y una sensación térmica que podría llegar a 33. Los vientos del sureste alcanzarán rachas de hasta 26 kilómetros por hora, sin que se esperen cambios bruscos en las condiciones ni presencia de nubosidad.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos mostrará un ambiente fresco y agradable, con temperaturas descendiendo hasta los 23 grados. El cielo continuará despejado y los vientos del noroeste soplarán suavemente, cerrando una jornada caracterizada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias en toda la región.