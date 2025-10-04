Clima en La Paz y Los Cabos sábado 4 de octubre de 2025

Durante la madrugada del sábado 4 de octubre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable, aunque con ligeras diferencias entre ambas regiones. En la capital sudcaliforniana, el cielo permanecerá despejado con temperaturas cercanas a los 27 grados y una sensación térmica de 28. El viento soplará del sur con intensidad moderada, entre 12 y 24 kilómetros por hora, sin radiación solar ni necesidad de protección FPS.

En la mañana, el Clima en La Paz mostrará un incremento en las temperaturas, alcanzando hasta 36 grados hacia el mediodía con sensación térmica de 35. Predominará el cielo soleado, con vientos del suroeste de entre 10 y 30 kilómetros por hora. El índice UV será muy alto, por lo que se recomendará el uso de bloqueador solar con FPS entre 25 y 50.

Durante la tarde, el Clima en La Paz mantendrá un ambiente caluroso, con máximas de 37 grados. Los vientos provenientes del norte oscilarán entre 17 y 33 kilómetros por hora. La radiación solar será alta, por lo que se aconsejará el uso de protector con FPS de 15 a 25 y evitar la exposición directa por periodos prolongados.

Por la noche, el Clima en La Paz descenderá ligeramente, con temperaturas cercanas a los 29 grados y sensación térmica de 31. El cielo continuará despejado y el viento disminuirá su fuerza, soplando del sur entre 11 y 19 kilómetros por hora, sin presencia de radiación ultravioleta.

En tanto, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá tranquilo y sin cambios significativos. Se prevé un cielo despejado con temperaturas de 27 grados y sensación térmica de 30. Los vientos soplarán flojos desde el norte, con velocidades de entre 10 y 18 kilómetros por hora, sin radiación solar.

En la mañana, el Clima en Los Cabos registrará un aumento de temperatura hasta los 34 grados, con sensación térmica de 37. El cielo estará soleado, y los vientos soplarán del sureste de manera moderada, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá muy alto, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS entre 25 y 50.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con temperaturas de 32 grados y sensación térmica de 37. Los vientos moderados continuarán del sureste con rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La radiación solar permanecerá alta, por lo que se sugerirá utilizar protección FPS de 15 a 25.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos registrará un descenso ligero de temperatura hasta los 28 grados, con sensación térmica de 31. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará de norte a sur con baja intensidad, entre 6 y 17 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación ultravioleta.

En general, el Clima en La Paz y Los Cabos durante el sábado 4 de octubre de 2025 ofrecerá condiciones estables, con días soleados, cielos despejados y temperaturas elevadas, propias de la temporada en Baja California Sur.

