Clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 4 de septiembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará contrastes durante la jornada del jueves 4 de septiembre de 2025. En la capital sudcaliforniana se anticipan nubosidad parcial, lluvias intermitentes y vientos moderados, mientras que en el destino turístico de Los Cabos se registrarán tormentas, lluvias persistentes y condiciones más inestables.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura de 27 grados y sensación térmica de 29. El viento soplará de sureste con rachas de hasta 33 km/h, sin probabilidad de radiación solar en estas primeras horas.

En la mañana, el Clima en La Paz se presentará cubierto con temperaturas de entre 26 y 28 grados, alcanzando sensaciones térmicas de hasta 33. Desde las 11:00 horas se prevén lluvias débiles acompañadas de radiación solar muy alta, lo que obligará a utilizar protección FPS de entre 25 y 50.

Por la tarde, el Clima en La Paz reflejará mayor inestabilidad con precipitaciones intermitentes y temperaturas de hasta 29 grados, con sensación térmica de 35. Los vientos del sur oscilarán entre 14 y 37 km/h, lo que incrementará la percepción de bochorno.

Finalmente, por la noche, el Clima en La Paz regresará a condiciones parcialmente nubosas con temperaturas de entre 26 y 27 grados y sensación cercana a los 31. Los vientos de componente sur y este alcanzarán ráfagas de hasta 25 km/h.

En contraste, el Clima en Los Cabos iniciará la madrugada con lluvias moderadas de hasta 6.1 milímetros y temperaturas de 25 grados, con sensación térmica de 27. El viento soplará de sureste con ráfagas de 22 km/h, sin radiación solar significativa en este periodo.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos registrará tormentas intensas con acumulados de más de 13 milímetros de lluvia. Las temperaturas se ubicarán entre 25 y 26 grados, con sensación térmica de 28. Los vientos del sur llegarán a los 31 km/h, mientras la radiación solar se mantendrá baja.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos continuará inestable, con lluvias débiles, temperaturas de hasta 28 grados y sensaciones térmicas que alcanzarán los 33. La radiación solar será alta a muy alta, lo que demandará protección con FPS de entre 15 y 50.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos seguirá con lluvias débiles intermitentes, temperaturas de entre 26 y 27 grados y sensación térmica de 30. Los vientos del sur alcanzarán ráfagas de hasta 29 km/h, aunque sin riesgo de radiación solar.