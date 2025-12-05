Clima en La Paz y Los Cabos viernes 5 diciembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará contrastes durante el viernes 12 de diciembre de 2025, con una jornada marcada por precipitaciones y variaciones en la intensidad del viento. En el caso de La Paz, el día iniciará con cielos cubiertos y ambiente estable, mientras que en Los Cabos predominarán lluvias de mayor intensidad desde la madrugada.

En La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos tendrá un inicio nublado durante la madrugada, con temperaturas cercanas a los 21 grados y vientos flojos del este entre 6 y 11 km/h. No se anticipará radiación UV, y el cielo permanecerá completamente cubierto durante este primer tramo del día.

Por la mañana en La Paz, el cielo continuará cubierto con 21 grados y vientos débiles del noreste que alcanzarán velocidades de 9 a 14 km/h. Hacia las 11:00 horas se pronosticará lluvia débil con un 50% de probabilidad, acumulados de 1.1 mm y temperaturas que ascenderán a 23 grados, con vientos moderados provenientes del noreste.

Durante la tarde, la capital sudcaliforniana registrará condiciones de cielo cubierto y lluvias débiles intermitentes. El termómetro rondará los 23 grados y la sensación térmica se mantendrá similar, mientras los vientos del noreste incrementarán su intensidad hasta un rango de 18 a 30 km/h. Para las 17:00 horas se prevé nuevamente cielo cerrado y disminución de las precipitaciones.

En la noche, La Paz cerrará el día con lluvias ligeras de hasta 1.4 mm y una probabilidad del 40%, acompañadas de 21 grados y vientos que cambiarán del noreste al norte. El ambiente se mantendrá fresco mientras el cielo permanecerá mayormente nublado.

Después, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones más intensas en Los Cabos durante la madrugada, donde se registrarán lluvias moderadas con acumulados de hasta 6 mm y vientos del norte de entre 12 y 21 km/h. La temperatura será de 18 grados con sensación térmica igual y un cielo completamente cubierto.

En la mañana en Los Cabos, las lluvias continuarán con intensidad variable. A las 05:00 horas se pronosticarán precipitaciones débiles que superarán los 4 mm y vientos del norte entre 11 y 20 km/h. Para las 11:00 horas se anticiparán lluvias moderadas con un 90% de probabilidad, acumulados de 7.6 mm y temperaturas alrededor de los 20 grados.

Durante la tarde, la región cabense presentará un cielo cubierto con lluvias débiles y moderadas, temperaturas de hasta 21 grados y vientos que cambiarán gradualmente del norte al noroeste con intensidades entre 10 y 20 km/h. Las precipitaciones vespertinas podrían superar los 6 mm en varios momentos del periodo.

Finalmente, por la noche en Los Cabos, las lluvias débiles continuarán con acumulados cercanos a 3 mm y temperaturas alrededor de los 20 grados. El viento volverá a intensificarse desde el norte mientras el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará la jornada con nubosidad densa, ambiente húmedo y condiciones estables hacia el final del día.