Clima en La Paz y Los Cabos para el 05/01/2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 5 de enero de 2026 se mantendrá mayormente estable, con presencia de nubosidad variable, temperaturas templadas y vientos moderados, sin pronóstico de fenómenos meteorológicos severos en el sur de Baja California Sur.

Durante la madrugada, en La Paz, el ambiente se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 19 grados. El viento soplará flojo del este, lo que permitirá una sensación térmica estable y sin riesgo por radiación solar en las primeras horas del día.

Por la mañana, el Clima en La Paz mostrará nubes y claros, con un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar los 25 grados. El viento cambiará al norte y se intensificará de forma moderada, mientras que la radiación solar se ubicará en un rango medio, por lo que se recomendará protección básica.

En el transcurso de la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con temperaturas cercanas a los 26 grados y sensación térmica similar. Se prevén periodos de cielo cubierto y viento moderado del norte y noreste, sin afectaciones para actividades al aire libre.

Finalmente, por la noche, el Clima en La Paz presentará un ambiente más fresco, con temperaturas que descenderán hasta los 20 grados. Persistirá la nubosidad parcial y el viento será flojo del noreste y este, favoreciendo un cierre de jornada tranquilo.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará condiciones estables, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas cercanas a los 20 grados. El viento soplará flojo del norte y noroeste, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mantendrá nubes y claros, con un ascenso gradual de la temperatura hasta los 26 grados. El viento será de flojo a moderado del norte y el índice de radiación se ubicará en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará sus valores más altos, con temperaturas máximas de hasta 27 grados y sensación térmica cercana a los 28. El viento cambiará al sur y se intensificará de forma moderada, sin condiciones adversas.

Por la noche, el Clima en Los Cabos se tornará más fresco, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 20 grados. Continuará la nubosidad parcial y el viento será flojo del noroeste y norte, permitiendo un cierre de jornada estable dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO