Clima en La Paz y Los Cabos jueves 5 de febrero de 2026

Para este jueves 5 de febrero de 2026, el reporte meteorológico indica que el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones predominantemente estables, aunque con variaciones significativas entre el día y la noche. En la capital del estado, la jornada iniciará durante la madrugada bajo un cielo parcialmente nuboso, donde las temperaturas oscilarán entre los 21 y 19 grados centígrados, ofreciendo un ambiente fresco.

Los vientos en La Paz soplarán de manera ligera desde el noreste durante las primeras horas del jueves, con velocidades que no superarán los 11 kilómetros por hora. Al no registrarse índice de radiación ultravioleta en este periodo, las condiciones serán ideales para quienes realicen traslados tempranos o actividades esenciales antes del amanecer en la ciudad.

Al iniciar la mañana del jueves, el Clima en la capital presentará nubes y claros, con un ascenso gradual en el termómetro que alcanzará los 25 grados centígrados hacia las 11:00 horas. El viento del norte incrementará su intensidad con rachas de hasta 33 kilómetros por hora, mientras que el índice UV subirá a un nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protección solar.

Durante la tarde en La Paz, la temperatura máxima se situará en los 27 grados centígrados con una sensación térmica de 26 grados. El viento continuará soplando con fuerza desde el norte y noreste, manteniendo rachas constantes de 34 kilómetros por hora. El índice de radiación alcanzará su punto más alto al mediodía, obligando a extremar precauciones en exteriores.

Para el cierre del día en la capital, el cielo se despejará gradualmente durante la noche, permitiendo que la temperatura descienda hasta los 20 grados centígrados. Los vientos disminuirán su velocidad significativamente hacia la medianoche. El Clima en La Paz y Los Cabos para este sector concluirá con un ambiente agradable que favorecerá el descanso de la población.

Por otro lado, el pronóstico para el destino turístico de Los Cabos durante la madrugada del jueves mostrará un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Los vientos soplarán desde el noroeste y el norte con ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica constante de 25 grados en la zona costera.

Al comenzar la mañana en Los Cabos, el termómetro subirá de forma considerable hasta alcanzar los 31 grados centígrados cerca del mediodía. El viento proveniente del noroeste mantendrá una intensidad de hasta 27 kilómetros por hora. Debido a que el índice UV llegará a un nivel medio, se instará a los turistas y locales a utilizar bloqueador solar.

En el transcurso de la tarde en el municipio de Los Cabos, la nubosidad parcial persistirá con temperaturas que se estabilizarán en los 27 grados hacia el final del día. La dirección del viento cambiará hacia el sureste y suroeste, lo que refrescará el ambiente. El Clima mantendrá un índice de radiación moderado, permitiendo el desarrollo de actividades turísticas con adecuada hidratación.

Finalmente, para la jornada nocturna en Los Cabos, el cielo presentará nubes y claros con temperaturas agradables que rondarán los 23 grados centígrados. El viento del noroeste soplará con rachas de 21 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica de 25 grados. Estas condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos garantizarán una noche tranquila para los visitantes del destino.

