Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 5 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 5 de noviembre de 2025 se prevé caluroso y mayormente estable, con cielo entre nubes y claros y ráfagas de viento que variarán de intensidad a lo largo del día. Ambas regiones mantendrán condiciones típicas del otoño, con altas temperaturas durante la tarde y noches cálidas.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz registrará temperaturas cercanas a los 24 grados, con una sensación térmica de 26. El cielo permanecerá parcialmente nublado, acompañado de un viento moderado del sur que alcanzará velocidades entre 12 y 22 kilómetros por hora. No se prevé radiación solar significativa durante esas horas.

En la mañana, el Clima en La Paz mantendrá condiciones templadas, con una temperatura de 27 grados y sensación similar. Se anticipa un viento flojo del sureste, de entre 4 y 14 kilómetros por hora. Hacia las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 33 grados y el índice UV será alto, por lo que se recomendará el uso de bloqueador solar con FPS de 15 a 25.

Por la tarde, el Clima en La Paz llegará a su punto máximo con 35 grados y una sensación térmica de 33. El viento soplará desde el norte con fuerza moderada, alcanzando ráfagas de hasta 36 kilómetros por hora. El cielo mostrará nubes dispersas y el ambiente se mantendrá caluroso.

Durante la noche, el Clima en La Paz descenderá ligeramente, con temperaturas entre 26 y 28 grados y sensación térmica cercana a 29. Se esperan vientos de intensidad media provenientes del noreste y un cielo con nubosidad parcial. El ambiente será cálido y estable para el cierre del día.

En cuanto al Clima en Los Cabos, la madrugada mostrará temperaturas de 23 grados y sensación térmica de 24, con cielo entre nubes y claros. El viento será flojo, del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 kilómetros por hora, sin radiación solar relevante.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos alcanzará 26 grados hacia las 8:00 horas, con cielo despejado y vientos suaves del noroeste. Al mediodía, el termómetro subirá a 32 grados, con radiación solar alta y sensación térmica similar, lo que hará recomendable el uso de protector solar.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos mantendrá temperaturas de 31 grados, sensación de 33 y vientos del sur de hasta 31 kilómetros por hora. El cielo tendrá algunas nubes, pero el ambiente se mantendrá soleado y estable, con radiación solar moderada.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos descenderá a 25 grados, con sensación térmica de 26. El cielo permanecerá despejado y el viento será flojo, del noroeste, con ráfagas menores a 10 kilómetros por hora. El cierre del día será cálido y tranquilo, sin variaciones bruscas en la temperatura.

En general, el Clima en La Paz y Los Cabos ofrecerá una jornada estable y mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomendará precaución ante la radiación solar intensa en las horas centrales del día.