Clima en La Paz y Los Cabos sábado 6 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes durante el sábado 6 de diciembre de 2025, comenzando con inestabilidad en la capital de Baja California Sur y un amanecer con nubes y claros en la zona de Los Cabos. Ambos destinos experimentarán transiciones marcadas a lo largo del día, manteniendo una tendencia hacia cielos más despejados conforme avance la jornada.

En La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará la madrugada con condiciones inestables. A las 02:00 horas se prevé lluvia débil, cielo cubierto y 20 grados de temperatura, acompañados por viento de este entre 7 y 17 km/h. Para las 05:00 horas continuarán las precipitaciones ligeras, aunque con un cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noreste, lo que dejará un ambiente aún húmedo y fresco.

Durante la mañana, el pronóstico en La Paz mostrará un avance hacia mayor estabilidad. A las 08:00 horas se observarán nubes y claros con 22 grados y viento moderado del noreste. Para las 11:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperatura de 25 grados, sensación térmica de 26 y ráfagas de viento que alcanzarán hasta 34 km/h, marcando el periodo más ventoso del día.

En la tarde, el panorama en La Paz se mantendrá con parcial nubosidad desde las 14:00 horas, con 25 grados y vientos moderados del norte. A las 17:00 horas, las condiciones se tornarán hacia nubes y claros, con 23 grados y sensación de 24, acompañado de vientos de hasta 28 km/h que seguirán llegando desde el norte.

Al caer la noche, La Paz finalmente registrará mayor estabilidad. Desde las 20:00 horas se apreciará cielo despejado, con 21 grados y viento flojo del noreste. A las 23:00 horas continuará el cielo despejado con 20 grados y una sensación térmica igual, cerrando un día que iniciará con lluvia y concluirá en calma.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará la madrugada con condiciones más templadas. A las 02:00 horas se prevé un cielo parcialmente nuboso con 19 grados y viento moderado del noroeste a 13-22 km/h. Para las 05:00 horas, el escenario mostrará nubes y claros, manteniendo la temperatura de 19 grados y viento del norte, creando un amanecer estable.

Durante la mañana en Los Cabos, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso a las 08:00 horas con 21 grados y vientos moderados del norte. Hacia las 11:00 horas, el ambiente presentará nubes y claros, con 24 grados y sensación de 25, junto a vientos del noreste que alcanzarán hasta 22 km/h, sin probabilidades de lluvia.

Por la tarde, Los Cabos mantendrá estabilidad. A las 14:00 horas se esperan nubes y claros, con 25 grados y vientos moderados del este. Cerca de las 17:00 horas, continuará el cielo con nubes y claros, 24 grados y viento flojo del noreste, manteniendo una sensación térmica agradable.

Finalmente, por la noche, Los Cabos conservará el mismo patrón de estabilidad. A las 20:00 horas habrá nubes y claros con 20 grados y viento del noroeste, mientras que a las 23:00 horas el escenario repetirá nubes y claros con 20 grados y viento del norte, concluyendo con un ambiente fresco y sin variaciones significativas.