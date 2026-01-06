Clima en La Paz y Los Cabos, el 6 de enero de 2026

Para el martes 6 de enero de 2026, el Clima en La Paz y Los Cabos marcará una jornada mayormente estable en Baja California Sur, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles para ambas ciudades.

Durante la madrugada, en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos se reflejará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 19 grados, además de una sensación térmica similar. Se anticipará viento flojo del este, sin riesgo relevante por radiación solar.

Por la mañana, el panorama en La Paz mostrará intervalos de nubes y claros, con temperaturas que subirán gradualmente hasta ubicarse entre 19 y 24 grados. El viento cambiará de noreste a norte y ganará ligera intensidad conforme avance el periodo.

En la tarde, La Paz mantendrá condiciones de nubes y claros, con una temperatura máxima aproximada de 25 grados y una sensación térmica ligeramente mayor. El viento del norte y noreste se mantendrá moderado, con rachas más frecuentes.

Para la noche, el ambiente en La Paz tenderá a despejarse nuevamente, con un descenso térmico hacia los 20 y 19 grados. El viento será flojo de noreste y no se prevén variaciones relevantes en el Clima en La Paz y Los Cabos.

Durante la madrugada, en Los Cabos, se prevé cielo con nubes y claros y una temperatura cercana a los 19 grados, con sensación térmica similar. El viento será flojo del norte y no se anticipará radiación solar significativa.

Por la mañana, en Los Cabos, el cielo evolucionará a despejado y posteriormente a intervalos nubosos, con temperaturas que ascenderán hasta los 20 grados. El viento continuará flojo del norte, manteniendo condiciones estables.

En la tarde, Los Cabos registrará ambiente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 26 grados y sensación térmica de hasta 27. El viento cambiará al sur y se intensificará de forma moderada, con radiación solar de nivel medio.

Para la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en Los Cabos cielo despejado y luego nubes y claros, con temperaturas que descenderán a entre 21 y 20 grados. El viento será flojo del noroeste y no se esperan cambios significativos.

