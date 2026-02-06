Clima en La Paz y Los Cabos el viernes 6 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este viernes, el Clima en La Paz se mantendrá fresco y sumamente estable para los habitantes de la capital. A las 02:00 horas se registrará un cielo despejado con una temperatura de 20°C, condiciones que evolucionarán hacia las 05:00 horas con la aparición de nubes y claros, manteniendo la misma sensación térmica y vientos leves del Este.

Al llegar la mañana, el termómetro comenzará su ascenso gradual mientras el Clima en La Paz ofrece un ambiente agradable para la jornada laboral. Para las 08:00 horas se esperan 22°C con nubes dispersas, alcanzando los 28°C antes del mediodía; es importante destacar que el índice UV subirá a un nivel 5, por lo que se recomienda precaución.

En el transcurso de la tarde, se alcanzará la temperatura máxima del día en la capital, llegando a los 29°C alrededor de las 14:00 horas. Durante este periodo, el viento del Norte cobrará fuerza con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h, manteniendo la condición de nubes y claros hasta el atardecer, cuando el ambiente empiece a refrescar ligeramente.

Finalmente, durante la noche en La Paz, la jornada cerrará con un descenso térmico moderado y un cielo parcialmente nuboso. A partir de las 20:00 horas la temperatura se ubicará en los 24°C, finalizando el día cerca de la medianoche con 23°C y ráfagas de viento del Noreste, permitiendo un descanso fresco tras un día predominantemente cálido.

Leer más: Clima en La Paz y Los Cabos jueves 5 de febrero de 2026

Por otra parte, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá con un ambiente templado y condiciones estables para los residentes del sur del estado. A las 02:00 horas se registrarán nubes y claros con una temperatura de 23°C, la cual descenderá ligeramente hacia las 05:00 horas hasta los 22°C bajo un cielo despejado.

Al comenzar la mañana, el termómetro mostrará un ascenso rápido mientras el Clima en Los Cabos se torna más caluroso hacia el mediodía. Para las 08:00 horas se esperan 24°C con nubosidad dispersa, pero será a las 11:00 horas cuando la temperatura alcance los 32°C, requiriendo el uso de protección solar en zonas de playa.

En el transcurso de la tarde, las condiciones de calor persistirán en el destino turístico, manteniendo la temperatura máxima en los 32°C. El viento soplará desde el Norte con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que generará una sensación de frescura intermitente; hacia las 17:00 horas, el cielo se tornará parcialmente nuboso.

Para concluir el viernes, durante la noche el ambiente será sumamente agradable con cielos que mantendrán la nubosidad parcial. A partir de las 20:00 horas la temperatura se estabilizará en los 26°C, para terminar el día cerca de las 23:00 horas con 25°C, permitiendo un cierre de día tranquilo en todo el municipio de Los Cabos.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, ya que el Clima en La Paz y Los Cabos seguirá mostrando índices de calor significativos durante las horas de mayor exposición solar, especialmente para turistas y trabajadores de la construcción.

Se espera que las condiciones de viento no afecten las actividades portuarias, sin embargo, se pide a la población de La Paz y Los Cabos estar atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil por cualquier cambio repentino en el sistema meteorológico regional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/