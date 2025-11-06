Clima en La Paz y Los Cabos jueves 6 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones mayormente soleadas y temperaturas elevadas durante este jueves 6 de noviembre de 2025, con ligeras variaciones entre la capital sudcaliforniana y la zona turística del sur del estado. Se prevé una jornada estable, con vientos moderados y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará con cielos despejados y una temperatura promedio de 25 grados en la capital, mientras que en Los Cabos el termómetro marcará 24 grados. En La Paz soplarán vientos suaves del sur de 4 a 7 kilómetros por hora, y en Los Cabos del noroeste, de 6 a 12 kilómetros por hora. No se prevé radiación solar ni necesidad de protección FPS en estas primeras horas del día.

En la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará estabilidad y cielos parcialmente despejados. En La Paz, las temperaturas ascenderán a 28 grados con vientos del este de hasta 8 kilómetros por hora, mientras que en Los Cabos el ambiente alcanzará los 27 grados, con vientos del noroeste. Hacia el mediodía, el sol se intensificará, elevando los valores térmicos hasta 33 y 34 grados respectivamente, con índices UV altos que requerirán protector solar de entre FPS 15 y 25.

Durante la tarde, el calor será el principal protagonista. En La Paz, el ambiente alcanzará máximas de 34 grados, con vientos del norte de entre 21 y 39 kilómetros por hora. En tanto, Los Cabos registrará 33 grados con viento moderado del sur que podría llegar a los 31 kilómetros por hora. A pesar del cielo despejado, el índice UV bajará a nivel medio, manteniendo un clima favorable para quienes planeen actividades costeras o recreativas.

En la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un descenso en las temperaturas, dejando un ambiente más templado. En La Paz se prevén 26 grados con viento leve del sur, mientras que en Los Cabos el termómetro marcará 25 grados con brisa del noroeste. El cielo permanecerá despejado en ambas regiones, ofreciendo condiciones agradables para el descanso nocturno y un cierre tranquilo de jornada en el sur de Baja California Sur.

En resumen, el Clima en La Paz y Los Cabos para este jueves 6 de noviembre de 2025 se caracterizará por temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados, ideales para disfrutar del entorno natural, siempre con precaución ante la radiación solar del mediodía.