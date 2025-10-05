Clima en La Paz y Los Cabos este 6 de octubre de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz mostrará un ambiente templado, con nubes y claros y una temperatura promedio de 27 grados Celsius, mientras la sensación térmica alcanzará los 29 grados. El viento será flojo del sureste, con velocidades entre 2 y 9 kilómetros por hora, sin presencia de lluvia ni radiación solar.

Por la mañana, el clima en La Paz se mantendrá estable y ligeramente más cálido. Las temperaturas variarán de 26 a 30 grados, con sensación térmica de 34 grados hacia las 08:00 horas. Los vientos cambiarán de dirección al noreste, con intensidad moderada que podría alcanzar los 23 kilómetros por hora. El índice ultravioleta se mantendrá en niveles bajos durante las primeras horas, incrementándose gradualmente hacia el mediodía.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más caluroso del día, con valores de 35 grados Celsius y sensación térmica cercana a 39 grados. El cielo mostrará nubes y claros, mientras los vientos del noreste soplarán con fuerza moderada, alcanzando 36 kilómetros por hora. El nivel de radiación ultravioleta será alto, por lo que se recomendará aplicar protector solar con FPS de 15 a 50 para prevenir daños por exposición solar prolongada.

Por la noche, el clima en La Paz tenderá a refrescar ligeramente, con temperaturas de 30 a 31 grados y sensación térmica de 36 grados. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, y los vientos soplarán del este y noreste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora. No se prevén lluvias ni variaciones importantes en las condiciones generales, manteniéndose un ambiente cálido al cierre del día.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se mantendrá templado, con nubes y claros y una temperatura de 26 grados Celsius, acompañada de una sensación térmica de 29 grados. El viento soplará flojo del noroeste, con velocidades entre 5 y 12 kilómetros por hora, y sin presencia de lluvias o radiación solar en estas horas.

Por la mañana, el clima en Los Cabos continuará estable, aunque se observarán periodos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 29 grados, con sensación térmica de 32 grados. Los vientos serán moderados del norte y este, alcanzando rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras el índice ultravioleta se elevará significativamente hacia el mediodía, requiriendo protección solar con FPS de 25 a 50.

En la tarde, el clima en Los Cabos mostrará un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas máximas de 32 grados Celsius y sensación térmica que podría llegar a 37 grados. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con vientos del este y noreste que soplarán entre 16 y 33 kilómetros por hora. Aunque no se esperan lluvias intensas, el ambiente será caluroso y con humedad perceptible.

Por la noche, el clima en Los Cabos podría registrar lluvias débiles intermitentes, principalmente entre las 20:00 y 23:00 horas, con una probabilidad del 30 por ciento. La temperatura descenderá ligeramente hasta los 27 grados, con una sensación térmica de entre 30 y 35 grados. Los vientos del noreste se mantendrán moderados, alcanzando hasta 35 kilómetros por hora, lo que generará un cierre de jornada cálido pero con un leve descenso en la temperatura general.